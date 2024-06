Otec odmalička vychovával nevlastnú dcéru ako svoju: Zrazu prišiel šok! Tajný románik, a čo nasledovalo...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena zostala ohromená, keď zistila, že jej otec sa oženil s jej nevlastnou sestrou, s ktorou dokonca čaká aj dieťa. V príspevku na Reddite vysvetlila, že jej nevlastná sestra, označovaná ako 30-ročná Emma, bola v jej živote zhruba od jej troch rokov a prakticky spolu vyrastali ako pokrvné príbuzné. Rýchlo si však všimla puto, ktoré vzniklo medzi Emmou a jej momentálne 50-ročným nevlastným otcom. Spočiatku to v žene vyvolávalo žiarlivosť. „Môj otec bol jediný otec, ktorého kedy poznala, pretože jej biologický otec zomrel, keď bola ešte dieťa. Vychovával ju, akoby bola jeho vlastnou dcérou. Keď vyrastala, boli si podozrivo blízki,“ uviedla žena v príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

Priznala, že ich vzájomná blízkosť bola priam do očí bijúca. „Keď som mala 10 alebo 11 rokov, boli prípady, keď sa ma ľudia pýtali, či sa medzi nimi nedeje niečo nevhodné, keďže ich blízkosť im pripadala neprirodzená,“ napísala ďalej. Tieto narážky spočiatku ignorovala, no neskôr ich už prehliadať nedokázala. O dve desaťročia neskôr sa jej otec rozviedol s Emminou mamou, ale niektoré z teraz dospievajúcich a dospelých detí s ním naďalej žili v dome. „Naďalej s ním žila Emma a rovnako aj naši bratia,“ vysvetlila žena v príspevku.

Keď o žena prišla do domu svojho otca, všimla si, že Emmina posteľ je v otcovej izbe. „Spýtala som sa ich prečo a povedali, že majú pocit, že moji bratia potrebujú svoje vlastné izby, takže jej posteľ len premiestnili do jeho izby. Pomyslela som si, že je to zvláštne,“ priblížila. Až neskôr zistila, že jej otec udržiaval s Emmou tajný vzťah a jedného dňa jej vo videu na TikToku vyznal lásku. „Bola to ľúbostná pieseň s prezentáciou obrázkov mojej nevlastnej sestry a titulkom, ktorým jej vyznával lásku,“ napísala. „Bola som šokovaná a znechutená. Potom som bola ešte viac rozčúlená, keď som zistila, že som sa to dozvedela ako posledná,“ uviedla ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Poslala otcovi správu, v ktorej sa ho spýtala, prečo jej to nepovedal osobne. Od toho momentu už spolu neprehovorili. Nešťastný incident však narušil vzťahy medzi ostatnými súrodencami, pretože kým ostatní otcovu lásku k Emme podporujú, iní sú proti. Z Facebooku sa dozvedela, že jej otec sa s Emmou pred rokmi oženil a teraz spolu čakajú dieťa – dievčatko. „Je mi zle z toho, ako sa ku mne správajú, pretože nesúhlasím s ich vzťahom. Niekedy sa cítim ako šialená,“ priznala žena. Viacero používateľov sociálnej siete však stojí na strane ženy.

Jeden komentujúci uviedol: „Zablokujte ich všetkých alebo pošlite anonymné hlásenie o tom, že váš otec obťažoval maloletú, pretože toto nie je v poriadku.“ Ďalší sa pridal a poukázal na to, že ženin otec pravdepodobne zneužil Emminu situáciu. Zároveň narážal na to, že nie je v poriadku zamilovať sa do niekoho, koho pred pár rokmi doslova vychovával. „Ak máte pocit, že nemôžete pokračovať vo vzťahu so svojou sestrou, potom nepokračujte vo vzťahu so svojou sestrou. Rýchle a jednoduché,“ dodal tretí.