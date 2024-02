Muž podstúpil DNA test kvôli manželke: Namiesto toho odhalil temnú pravdu o svojej vlastnej rodine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mužov život sa obrátil hore nohami po tom, ako absolvoval test DNA. "Moja žena a ja sme si urobili test DNA. Tak trochu sme očakávali, že dostaneme šokujúce výsledky, pretože sa vždy hovorilo, že jej mama spávala s inými mužmi. Na svojej strane rodiny som ale nič nečakal," napísal v príspevku na Reddite.

Vysvetlil, že jeho otec zomrel pri autonehode, keď mal len dva roky a jeho matka sa o tri roky neskôr znovu vydala. Test DNA však odhalil, že muž, o ktorom si 35 rokov myslel, že je jeho mŕtvym biologickým otcom, je v skutočnosti stále nažive. "Dostal som výsledky, podľa ktorých mám sesternicu v inom štáte. Bolo to zvláštne, ale veľmi som nad tým nepremýšľal," píše.

Muž sa potom porozprával s bratrancom, ktorý podobný test absolvoval pred rokom. "Moja mama a jeho otec boli súrodenci a jeho mama a môj otec boli súrodenci," vysvetlil. Keď ale porovnali výsledky, zistili, že nemajú rovnakých príbuzných ani predkov. Muž preto zašiel za svojou mamou a spýtal sa na svojho biologického otca. "Dozvedel som sa, že moja mama spala s nejakým mužom na letnej dovolenke v roku 1977. Pred tromi dňami som ju konfrontoval a spýtal som sa jej na to. Začala sa brániť a pýtala sa, prečo práve teraz." Vysvetlil jej, že si urobil test DNA a zistil, že jeho otcom je niekto iný. Mama mu napokon prezradila meno otca. "Poslal som správu cez DNA aplikáciu a našiel som svoju sesternicu. Nadviazal som s ňou a novým strýkom kontakt. Ten mi poslal telefónne číslo a požiadal ma, aby som mu zavolal."

Príspevok vyvolal veľkú diskusiu. "Sám som tým neprešiel, ale vždy by ste mali mať na pamäti, že ste tým, kým ste vždy boli. Objavenie týchto skutočností nezmení osobu, ktorou ste, len vám to poskytne trochu viac informácií o tom, prečo ste tým, kým ste," napísal jeden užívateľ. Nejaká žena zas poznamenala: "Je mi ľúto, čím si prechádzate. Z vlastnej skúsenosti viem, aké otriasajúce môžu byť tieto informácie. Časom to bude jednoduchšie."