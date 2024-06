Prieskumník sa vydal na strašidelné miesto, ktoré našiel na Google mapách: Sem sa ešte nikto nikdy nedostal!

(Zdroj: YouTube/the_pov_channel)

Cesta údajne viedla cez niekoľko kilometrov zložitých a zradných skamenených piesočných dún. „Nebol som si istý, či to stihnem alebo čo nájdem,“ uviedol. „Ale nakoniec som odišiel z tohto miesta úplne vyčerpaný a s viac otázkami ako odpoveďami,“ dodal. Vo videu vidno, ako sa prieskumník spolu so svojím štvornohým spoločníkom vydávajú na cestu. Narazili na viacero prekážok, od veľkých skál, ktoré blokujú cestu, až po obrovské množstvo skamenených piesočných dún.

Keď sa začal približovať ku štruktúre, všimol si, že je oveľa väčšia, ako pôvodne predpokladal. „Keď som sa pozeral na Google mapy, pomyslel som si, že je to veľké ako dom. Nie, je to obrovský masívny kus pieskovca, ktorý trčí zo zeme,“ prezradil. Cesta ďalej viedla k úžasnej štruktúre podobnej zálivu, do ktorej sa vkráda slnko. „Wow. Toto je prvé miesto, ktoré sme videli a som z toho úplne nadšený. Vzrušuje ma, čo môže byť za rohom,“ uviedol. Prieskumník potom narazí na stopu na zemi, o ktorej sa domnieva, že patrí dinosaurovi.

Používatelia sociálnej siete neskrývali svoj úžas. „Je zrejmé, že drvivá väčšina ľudí sa na takéto miesta nikdy neodváži. Preto vám tlieskam, že ste nás vzali so sebou na miesta, ktoré by sme inak nikdy nevideli. Ďakujeme vám a vášmu psovi... Palec hore!“ uviedol jeden z komentujúcich.