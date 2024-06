Obľúbené letovisko zamoril tento nepríjemný hmyz: Dovolenkári sú v strehu, hmyz prenáša baktérie a vírusy!

(Zdroj: Getty Images)

Je vedecky dokázané, že od 28 stupňov Celzia sa vytvárajú ideálne podmienky pre rozmnožovanie nepríjemného hmyzu. Španielske environmentálne združenie Anecpla varovalo pred možnou inváziou tohto druhu hmyzu. Okrem klimatickej krízy odborníci vinia aj genetické mutácie tohto hmyzu, informoval Daily Mail.

Varovanie pre reštaurácie, hotely a bary

Španielske environmentálne združenie už varovalo bary, reštaurácie, hotely a iné podniky v pohostinskom priemysle, aby urýchlene zasiahli, ak spozorujú akýkoľvek náznak, že ich podnik je zamorený. „Existujú dôkazy, že šváby v posledných rokoch trpia sériou náhodných genetických mutácií, ktoré ich robia odolnými voči biocídnym produktom, ktoré boli doteraz využívané na ich kontrolu,“ dodal generálny riaditeľ environmentálneho združenia Anecpla Jorge Galván.

Nárast v populácii švábov až o 33 %

Podľa španielskeho spravodajského portálu La Razon úrady v tomto roku hlásia výrazný nárast švábov až o 33% v porovnaní s rokom 2023. Zároveň uviedli, že populácia švábov vzhľadom na teploty ohrozuje Španielsko od jari až do jesene. K odstráneniu problému neprispievajú ani obmedzenia prichádzajúce z Európy a zmeny v legislatíve pri používaní biocídov.

Združenie Anecpla prispustilo, že by radšej využilo fyzikálne riešenie, no ak neexistuje iné, budú nútení likvidovať hmyz aj chemicky. Pre dovolenkárov a majiteľov reštaurácií a hotelov vydali opatrenia ako zamedziť rozšíreniu nebezpečného hmyzu, vrátane dodržiavania hygieny, odporúčajú utesniť akékoľvek praskliny a diery v stenách a používať nádoby na odpadky s tesným uzáverom. Chcú tak zabrániť najväčšiemu riziku v súvislosti so švábmi, a to šíreniu baktérii a vírusov.