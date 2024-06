Neuveriteľné VIDEO ukazuje skutočnú rýchlosť lietadla: Veď je to šialené! Takéto niečo ste ešte nevideli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Lietadlá sa pohybujú neuveriteľne rýchlo, ale keď ste na palube alebo sa na ne dívate zdola, veľmi to nevnímate. Video na TikToku dokumentujúce skutočnú rýchlosť Boeingu 737 preto mnohých prekvapilo. A hoci sa tento stroj presúva po oblohe úctyhodným tempom, nepatrí medzi najrýchlejšie.

Fascinujúce video dokumentuje, ako rýchlo letia lietadlá. Vzniklo po tom, ako bol z tesnej blízkosti zaznamenaný pohyb osobného lietadla z iného stroja. Keď totiž sedíme na palube, skutočnú rýchlosť nevnímame vďaka javu, ktorý sa volá pohybová paralaxa. Založený je na princípe, ako rýchlo sa objekt pohybuje cez naše zorné pole. Takže auto uháňajúce po diaľnici, okolo ktorého sa aj okolie pohybuje veľmi rýchlo, sa zdá byť rýchlejšie ako lietadlo na oblohe, pretože to sa v našom zornom poli zdrží oveľa dlhšie. Video na TIkToku však pohybovú paralaxu obchádza a ukazuje, aké rýchle sú lietadlá v skutočnosti.

Zaznamenaný Boeing 737 na videu dosahuje neuveriteľných 545 kilometrov za hodinu, informuje portál Unilad. Namiesto bežného prižmúrenia oka na lietadlo z veľkej vzdialenosti video ukazuje lietadlo pohybujúce sa v oblakoch. Vzhľadom na to, ako vysoko sa nachádza a ako spomalí, keď sa pripravuje na pristátie, pôsobí video naozaj znepokojivo. Keď okolo preletí stíhačka, takmer to nevyzerá reálne. Napriek tomu, že lietadlo vo videu je pomerne rýchle, v leteckom prostredí to nie je až taká výnimočná rýchlosť. Existuje totiž mnoho typov lietadiel, ktoré sú oveľa rýchlejšie.

Napríklad nadzvukový Concorde dosahoval rýchlosť viac ako 1340 kilometrov za hodinu, čo mu umožnilo preletieť v rekordnom čase Atlantik. Aj ten však bledne v porovnaní s najrýchlejším strojom, aký bol kedy vyrobený. Bol to Lockheed Martin SR-71 Blackbird SR-71, ktorý bol prvýkrát navrhnutý a vyrobený v 60. rokoch 20. storočia. Išlo o prieskumné lietadlo operujúce vo veľkých výškach. Jeho maximálna rýchlosť dosahovala neuveriteľných 2 200 kilometrov za hodinu.