Žena siahla po umelej inteligencii, aby sa porozprávala so zosnulou matkou: Strašidelný výsledok!

Herečka Sirine Malasová v roku 2015 opustila svoju rodnú krajinu Sýriu a presťahovala sa do Nemecka. V roku 2018, skôr ako sa jej matka Najah stihla stretnúť so svojím novým vnúčaťom, zomrela na zlyhanie obličiek. Malasová pre Sky News vysvetlila: „Celé to bolo kruté, pretože sa to stalo náhle. Naozaj som chcela, aby sa stretla s mojou dcérou, a chcela som sa s ňou naposledy stretnúť.“

Hľadala východisko pre svoj smútok a obrátila sa na Project December – nástroj umelej inteligencie (AI), ktorý bol navrhnutý tak, aby simuloval mŕtvych. Pre použitie musíte vyplniť formulár o zosnulej osobe. Obsahuje informácie o konkrétnom zosnulom a jeho vzťahu vrátane citátov, ktoré daná osoba povedala. Chatbot AI, ktorý využíva technológiu OpenAI GPT2, vytvára profil osoby na základe informácií, ktoré mu poskytnete.

Malasová sa tak dokázala „porozprávať“ so svojou matkou Najah. Výsledok však bol strašidelný. Chatbot ju oslovoval menom domáceho maznáčika, ktorým ju volala matka a ktoré Malasová uviedla v informačnom formulári. „Boli momenty, kedy mi to celé prišlo skutočné,“ povedala. „Boli aj momenty, kedy som si pomyslela, že každý by mi mohol poskytnúť takéto odpovede,“ dodala Malasová. Project December stojí 10 dolárov (9 eur) a používatelia si môžu s chatbotom písať jednu hodinu.