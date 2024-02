Umelá inteligencia varuje pred egyptskými hrobkami: Expertov môžu po ich otvorení čakať DESIVÉ následky!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN – Začínajúci bádatelia a speleológovia, ktorí sa vydajú na výlet do divov starovekého Egypta, si možno dvakrát rozmyslia, či vstúpia do hrobiek starých faraónov. Umelá inteligencia totiž varuje, že všetky staroegyptské hrobky sú zdraviu nebezpečné.

Aplikácia Google Bard založená na umelej inteligencii (AI) odhalili potenciálne nebezpečenstvá, ktoré v sebe ukrývajú všetky staroveké egyptské hrobky, informuje britský denník Daily Star. Bard pri podrobnom popise chrobákov a iného hmyzu vo vnútri varoval, že vo vnútri hrobiek môžu žiť aj jedovaté stvorenia, ako hady a škorpióny. Tie môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné uhryznutie. Roztoče a chrobáky už okrem toho mohli poškodiť aj artefakty vo vnútri hrobiek.

Poklady zlatníkovej hrobky (Zdroj: SITA/AP)

Do atmosféry sa mohli dostať aj toxíny, ktoré môžu byť pre ľudí zdraviu škodlivé. „Na stenách a artefaktoch môžu byť látky obsahujúce olovo a ortuť, ktoré sú toxické pri vdýchnutí alebo požití. Jedlo a nápoje umiestnené so zosnulým môžu obsahovať plesne alebo baktérie, ktoré sa časom rozrástli,“ varuje umelá inteligencia. Tie isté plesnivé potraviny mohli byť živnou pôdou pre parazity, ktoré sa mohli dostať do tiel zosnulých v hrobkách starovekého Egypta.

Umelá inteligencia napokon upozornila, že problémy môžu spôsobiť aj spóry húb, ale v uzavretých hrobkách môžu byť aj spiace baktérie, ktoré môžu spôsobiť antrax, tuberkulózu či tetanus. Vo vnútri môžu pretrvávať dokonca aj pohlavne prenosné choroby ako hepatitída B a herpes.