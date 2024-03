Pár odhalil fascinujúci pozostatok z druhej svetovej vojny na svojej záhrade: Možno ho už čoskoro využijú!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rebecca Hobsonová narazila na 160-metrový protiletecký kryt v zadnej časti svojho domu v Kente ešte počas pandémie COVID-19 v roku 2020. Napriek tomu kryt nikdy nikto nepreskúmal, až do tohto roku. „Keď sme sa nasťahovali do domu, netušili sme, že v našej záhrade je protiletecký kryt," povedala Hobsonová, informujú britské noviny Metro. „O niekoľko rokov neskôr mi niektorí miestni obyvatelia povedali, že v záhrade môže byť niečo ukryté, pravdepodobne niečo z vojny. Stále sa snažíme pátrať po jeho histórii, ale aj tak je to veľmi zaujímavé," dodala.

#Folkstone #secretunnel ♬ original sound - KMTV Kent @kmtvkent A mum was 'shocked' to discover her garden had been hiding a 50m secret underground passageway for the last 12 years - believed to be an elaborate 'air raid shelter'. Rebecca Hobson, 34, unearthed the giant tunnel buried under a paving slab with her partner Darren, 34, after neighbours suggested there may be 'something in the garden' dating back to the Second World War. #kmtvkent

Prehľadné zábery, ktoré Hobsonová a jej partner Darren nahrali vo videu na TikToku, poskytujú divákom virtuálnu prehliadku niečoho, čo vyzerá ako veľký tunel so svetlami. Vo videu môžeme vidieť 160-metrovú chodbu, kde je vidno nálezy trosiek s pascami na potkany, fľaše a misky pokryté prachom. Zábery rýchlo získali 397 000 pozretí a ľudí absolútne ohromili. „To je šialené! Taký neuveriteľný nález! Prepáčte, že som pesimista, ale určite by som si ho ešte nechal ako úkryt vzhľadom na stav sveta," napísal jeden z používateľov, informuje denník New York Times.

„Vedie druhý koniec niekam von?" opýtal sa zvedavý divák, na čo Hobsonová a jej partner odpovedali: „Vychádza to na spodnú časť cesty, ale ten koniec bol zapečatený. Takže jediná cesta dovnútra a von je z našej záhrady.“ Hobsonová je najnovšou majiteľkou domu, ktorá pod svojím pozemkom objavila bohatú a rozsiahlu históriu. Keď si bližšie študovali fakty, zistili, vo svojom dome mali pivničný jadrový bunker, ktorý podľa ich slov predchádzajúci majitelia postavili v očakávaní jadrovej vojny alebo napríklad zombie apokalypsy.