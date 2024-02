Muž ukázal hrôzostrašného spolupasažiera vo svojom aute: Šokujúce VIDEO, okamžite by ste ušli!

(Zdroj: Getty Images)

NOWRA - Vo vašom aute môže žiť viacero živočíchov a ani o tom nemusíte vedieť. Pravdepodobne to bude hmyz či pavúky, ako to je v prípade tohto Austrálčana. Ten má vo svojom aute hrôzostrašného návštevníka. O šokujúce zábery sa len pred pár dňami podelil na TikToku.

Všetci vieme, že v Austrálii je strašidelných živočíchov viac než dosť, ale existuje jeden konkrétny tvor, ktorý mnohým ľuďom naháňa strach - napriek tomu, že niektorí miestni obyvatelia ich zjavne radi nechajú žiť aj vo svojom aute. Používateľ TikToku Tony, ktorý žije v meste Nowra v regióne Južné pobrežie Nového Južného Walesu v Austrálii, zdieľal na svojom účte video, v ktorom vysvetľuje, že sa do jeho motora nasťahoval hrôzostrašný nájomník. Hoci pri pohľade naň by väčšina ľudí utekala, kaderník sa podelil o svoj priestor s osemnohým pavúkovcom, ktorý si našiel cestu do jeho vozidla. Vo videu hrdo zvolal: „Mám autového pavúka! Je priamo tu."

Kamera potom prešla na obrovského chlpatého pavúka, ktorý sa plazil po dverách jeho auta a napokon zaliezol do diery vo vozidle. Tony pokračoval: „Dal som mu veľa príležitostí, aby vyšiel von z auta a mal šťastný život, a on chce aj tak zostať so mnou v aute. Takže sme kamaráti, páči sa mi to." Tony priznal, že bol spočiatku vydesený, no teraz si už na nečakaného hosťa zvykol. Veľa ľudí zábery ohúrili, no zároveň aj vydesili. „Tá ležérnosť ma úplne posiela do hája. V rohu sa mi objaví najmenší pavúčik a dostávam záchvat paniky," uviedol jeden z komentujúcich. „Ako Kanaďan nemám slov. Naše pavúky nie sú oveľa väčšie ako diera na šišku a aj tie ma desia, okamžitý atentát je reflex," pridal sa druhý.

Tony však trval na tom, že jeho pasažier je tá najroztomilejšia princezná na svete, ktorá mu chce byť zrejme vždy nablízku. „Takže zakaždým, keď naštartujem auto a rozbehnem sa, vybehne von a trochu sa porozprávame," zavtipkoval. „A potom sa jednoducho vráti tam, kde býva. Milujem ju! Žijeme spolu, už skoro dva týždne býva v mojom aute,“ dodal. Hoci chovať takéhoto pavúka ako domáceho miláčika v aute môže prekračovať hranice, tento druh pavúka v skutočnosti nie je taký nebezpečný, ako by sa mohlo zdať. Aj keď produkujú jed, je veľmi nepravdepodobné, že by ho niekedy použili na človeka a uhryznutie tohto pavúka by malo mať len nepatrné účinky.