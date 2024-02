Rodinu 15 rokov terorizovali temné entity: Fyzické aj sexuálne útoky, zasiahnuť museli známi demonológovia

(Zdroj: Facebook/Rogues' Gallery )

PENSYLVÁNIA – Rodina Smurlovcov celých pätnásť rokov znášala paranormálne aktivity, za ktorými údajne stál tajomný démon a horda duchov. Podľa členov rodiny mali do činenia s jednými z najagresívnejších entít 20. storočia. Neobvyklé neboli ani fyzické útoky.

V roku 1974 sa Jack a Janet Smurlovi presťahovali zo svojho domu poškodeného povodňami do dvojdomu vo West Pittson v Pensylvánii. Jack, Janet a ich deti žili v jednej časti dvojdomu, zatiaľ čo Jackovi rodičia, John a Mary, žili v tej druhej. Netrvalo dlho a spozorovali netradičnú paranormálnu aktivitu. Prvé prípady boli neškodné. Agresia zo strany temných entít sa však stupňovala: začali horieť kuchynské spotrebiče, aj keď neboli zapojené do elektrickej siete, a všade bol nepríjemný zápach. Prípad vyšetrovali aj známi demonológovia Ed a Lorraine Warrenovci, ktorí zápach prirovnali k hnijúcemu mäsu.

Démon ich sexuálne napádal

Krátko po tom, čo začalo strašenie, Mary utrpela infarkt a rodina začala mať finančné problémy. Jedným z najstrašidelnejších spôsobov, ako sa prítomnosť temných entít prejavovala, bol zvuk: stonanie a výkriky, pri ktorých tuhla krv v žilách, sa rozliehali domom vo všetkých denných aj nočných hodinách. Niektoré entity prevzali hlasy rodiny Smurlovcov, čo bolo ešte strašidelnejšie. Neboli to však len Smurlovci, ktorí počuli hrôzostrašné zvuky. Ich susedia údajne počuli výkriky vychádzajúce z domu, aj keď nikto nebol doma. Ako týždne plynuli, zo strašidelných zvukov sa stali čierne stvorenia a tiene. Ed Warren neskôr tvrdil, že videl látku dymového charakteru, ktorá sa začala víriť a zhmotňovať na zrkadle. Vysvetľovala špinavé obscénnosti a jasne hovorila, aby odišiel z domu.

Entita, ktorá prenasledovala rodinu Smurlovcov, bola odhodlaná ju zničiť. Jack aj Janet dokonca utrpeli samostatné sexuálne útoky, ku ktorým došlo mnohokrát. Janet tvrdila, že ju uprostred noci zobudila neznáma postava, ktorá ju sexuálne napadla. Jack zase uviedol, že keď pozeral v obývačke bejzbalový zápas, stalo sa mu to isté. Neskôr tvrdil, že kým sa pokúšal vysloviť ruženec, démon ho ťahal po celej izbe. Počas 15 rokov hrôzostrašného spolunažívania s neznámou entitou nikto z rodiny Smurlovcov nevyviazol bez ujmy – dokonca ani ich pes.

Neprešiel jediný deň bez teroru

Smurlovci sa údajne zdráhali zavolať Warrenovcom, pretože sa obávali, že na seba upútajú neželanú pozornosť. Ed Warren tvrdil, že hneď prvú noc v dome videl tieňovú osobu. Následne začala neznáma entita hádzať veci po dome, vrátane matraca v hlavnej spálni. Zdalo sa, že neprešiel deň, aby sa nestalo niečo strašidelné. Janet napríklad tvrdila, že keď bola jedného večera v kuchyni, dom ochladol a ona cítila prítomnosť niečoho strašného. Vtedy sa v jej kuchyni objavila čierna postava v tvare človeka. Nemala žiadnu tvár, ale bola hmatateľnejšia ako tieň.

Čokoľvek prenasledovalo Smurlovcov, absolútne to nenávidelo náboženskú ikonografiu. Jednej noci sa Warrenovci pokúsili vylákať jednu z entít skupinovou modlitbou. Uprostred modlitby začalo niečo kričať: „Ty špinavý bastard, vypadni z tohto domu!“ Potom sa dom začal triasť a dokonca sa objavili aj dvaja duchovia, ktorí vyzerali ako postavy z obdobia koloniálnej Ameriky. Toto bol jediný prípad, kedy boli zaznamenané zjavenia koloniálnych duchov, ale je možné, že jedným z týchto dvoch bol démon, ktorý napadol Jacka, keď sledoval baseballový zápas.

Napriek tomu, že kňazi zo Scrantonskej vetvy rímskokatolíckej cirkvi požehnali dom a urobili v ňom niekoľko exorcizmov, rodina naďalej zažívala čistý teror. Janet tvrdila, že démoni sa dokázali vyhnúť exorcizmu pohybom medzi dvoma stranami dvojdomu. Po 15 rokoch sa rodina konečne presťahovala do Wilkes-Barre v Pensylvánii. Neexistujú žiadne správy o tom, či ich temná entita už nechala na pokoji.

Démon alebo ilúzia?

Po hĺbkovom vyšetrovaní domova Smurlovcov boli Warrenovci schopní presne určiť, čo na rodinu zaútočilo. Jasnovidkyňa Lorraine Warrenová tvrdila, že v dvojdome sa určite potulovali štyri entity. Prvou bola staršia žena, ktorá sa väčšinou držala v ústraní. V dome zomrel aj starší muž, ktorý sa zvláštne podobá na ducha v Enfielde – prípad, ktorý Warrenovci tiež vyšetrovali. Lorraine povedala, že násilie, ktoré rodina zažila, spáchal duch mladej ženy a démona, ktorý bol schopný ovládať ostatné entity, informuje portál The Lineup.

Aj keď Warrenovci tvrdia, že rodinu Smurlovcov prenasledoval gang duchov na čele s démonom, existuje aj iné vysvetlenie – masová halucinácia. V roku 1983 absolvoval Jack Smurl operáciu kvôli komplikáciám vyplývajúcim z meningitídy, ktorú utrpel ako dieťa. Smurl povedal, že lekári sa snažili odstrániť vodu z jeho mozgu. Je možné, že Jack mal nádor na mozgu, a preto zažíval také násilné útoky. Profesor Paul Kurtz zo Štátnej univerzity v New Yorku v Buffale sa domnieva, že strašenie začalo Smurlovým poškodením mozgu a zvyšok rodiny ho nasledoval. Je možné, že rodina prepadla ilúzii, v ktorej Jack Smurl žil, ale to nevysvetľuje, prečo by trpeli jeho bláznivé správanie viac ako desať rokov.