Odborníčka odhalila, čo znamenajú jednotlivé sfarbenia vášho moču: Pozor hlavne na to prvé!

LONDÝN - Sledovanie sfarbenie vášho moču je dôležité, pretože farba dokáže veľa napovedať o vašom všeobecnom zdraví. Odborníčka prezradila, čo jednotlivé bežné sfarbenia moču signalizujú. Kým v niektorých prípadoch za to môžu potraviny, v iných to môže byť symptómom vážneho ochorenia.

Je všeobecne známe, že sfarbenie moču nebýva vždy rovnaké. Svetlo sfarbený alebo číry moč je znakom toho, že ste dobre hydratovaní, zatiaľ čo tmavšia farba môže znamenať, že potrebujete piť viac vody. Tekutiny totiž riedia žlté pigmenty v moči. Ashley Pountneyová, asistentka lekára v odbore urológia na Mayo Clinic, pre britský denník Daily Mail povedala: „Keď pijete menej tekutín, žltá farba je výraznejšia.“ Váš moč však môže mať aj iné sfarbenie – napríklad hnedé, červené, zelené či dokonca modré.

V niektorých prípadoch to môže byť spôsobené tým, že ste sa prejedli špargľou alebo ste začali užívať nové lieky. Inokedy ale môže zmena farby odhali infekciu močových ciest, vnútorne krvácanie a zablokovanie pečene, či dokonca fakt, že príliš veľa cvičíte. „Majte na pamäti, že farby môžu u rôznych ľudí vyzerať trochu inak. Napríklad to, čo sa vám zdá červené, môže niekomu inému pripadať ako oranžové,“ povedala Pountneyová.

Červený až ružový moc

Červený alebo ružový moč môže vyvolať znepokojenie. Podľa Pountneyovej je to príznak hematúrie, inak nazývanej krvácanie do močových ciest. To je bežne spôsobené stavmi, ako sú zväčšená prostata, obličkové kamene a cysty, pretože tieto problémy môžu spôsobiť prasknutie ciev tlakom na močové cesty. Muži so zväčšenou prostatou (malým orgánom v tvare vlašského orecha medzi močovým mechúrom a konečníkom) môžu mať tiež ťažkosti, potrebujú častejšie močiť alebo sa u nich môže vyskytnúť inkontinencia. Obličkové kamene a cysty môžu tiež viesť k silnej bolesti.

Krvácanie však nie je vždy vážnym zdravotným problémom. Pountneyová poukázala na lieky, ako izoniazid a rifampicín, ktoré sa používajú na liečbu tuberkulózy, pretože môžu viesť k zvýšenému krvácaniu. Okrem toho Pountneyová poznamenala, že nie každý červený moč je znakom krvi. „Červená repa, černice a rebarbora môžu zmeniť farbu moču na červenú alebo ružovú," povedala.

Oranžový moč

Ak je váš moč oranžový, môže to byť spôsobené protizápalovými liekmi, ktoré užívate. Patria medzi ne voľnopredajné lieky, ako je fenazopyridín, ktorý sa predáva pod obchodným názvom AZO. AZO sa používa na zmiernenie príznakov infekcií močových ciest a kvasinkových infekcií, ktoré sú spôsobené premnožením baktérií a húb v močových cestách. Tento liek obsahuje oranžovočervené farbivo, ktoré môže zmeniť farbu moču. Aj lieky na zápchu môžu meniť farbu moču na oranžovú, rovnako ako lieky, ktoré zmierňujú opuchy a podráždenie, a niektoré lieky na chemoterapiu. Patrí medzi ne sulfasalazín, ktorý sa používa na liečbu zápalových ochorení, ako je ulcerózna kolitída a reumatoidná artritída.

Okrem toho môžu byť vinníkom aj výživové doplnky ako napríklad vitamín A a B-12. Tie obsahujú betakarotén, to znamená, že konzumácia veľkého množstva mrkvy môže váš moč tiež zafarbiť na oranžovo. „Oranžový moč môže byť znakom dehydratácie, problému s pečeňou alebo žlčovodom, hlavne ak máte aj svetlú stolicu," povedala Pountneyová.

Modrý alebo zelený moč

Pountneyová uviedla, že jednou z častých príčin sú farbivá používané pri lekárskych testoch. Bežným príkladom je metylénová modrá, farbivo na vodnej báze, ktoré sa používa pri skenovaní a operáciách na zistenie rôznych ochorení. Používa sa aj na liečbu methemoglobinémie, zriedkavej poruchy krvi, ktorá sťažuje červeným krvinkám prenos kyslíka do tkanív a iných buniek. Medzi bežné príznaky methemoglobinémie patrí bledá koža, únava, slabosť, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, extrémna ospalosť, strata vedomia a zrýchlené dýchanie. „Niektoré lieky na depresiu, vredy a reflux kyseliny môžu zmeniť farbu moču na zelenomodrú," povedala Pountneyová. Patrí medzi ne napríklad amitriptylín, bežné antidepresívum. Pountneyová tiež uviedla, že zriedkavá genetická porucha, familiárna benígna hyperkalciémia, môže u detí zapríčiniť modré sfarbenie moču.

Tmavohnedý moč

Ak je váš moč hnedý, môže to byť znakom toho, že ste sa najedli zeleniny a strukovín. „Konzumácia veľkého množstva fazule, rebarbory alebo aloe môže spôsobiť tmavohnedý moč," povedala Pountneyová. Okrem toho poznamenala, že niektoré lieky, vrátane tých, ktoré sa používajú na liečbu a prevenciu malárie, zápchy, vysokej hladiny cholesterolu a záchvatov, ako aj antibiotiká a svalové relaxanty, môžu stmaviť moč.

Tmavý moč môže spôsobiť aj poruchu pečene a obličiek aj infekcia močových ciest. Napríklad zablokovanie žlčovodu - kanála, ktorým sa žlč dostáva do tráviaceho systému, ako je pečeň a žlčník - môže spôsobiť stmavnutie moču. Hoci krvácanie v okolí močových ciest môže viesť k červenej alebo ružovej krvi, Pountneyová poznamenala, že vnútorné krvácanie ju môže stmaviť na hnedú alebo kolovú farbu. A ak príliš veľa cvičíte, mohlo by to viesť k poškodeniu svalov, ktoré spôsobuje hromadenie odpadu v tele, a tým sa stmaví aj váš moč.