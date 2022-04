Šesť chýb, ktoré ženy často robia pri močení: Pozor hlavne na tú prvú, je nechutná

LONDÝN - Verte či nie, no skutočne existuje správny a nesprávny spôsob, ako vyprázdniť močový mechúr. Pokiaľ to robíte zle, v najlepšom prípade ste odkázaní na neustále návštevy toalety. V najhoršom prípade vám hrozia nepríjemné infekcie. Predovšetkým ženy by sa mali vyvarovať týchto šiestich chýb.

Londýnsky profesor Stergios Stelios Doumouchtsis, pôrodnícky a gynekologický konzultant a popredný odborník na urogynekológiu, uviedol, že ženská anatómia robí ženy náchylnejšie na zápaly v oblasti močovej trubice. Z tohto dôvodu veľmi záleží na tom, ako vyprázdňujú svoj močový mechúr. Ženská močová trubica je totiž kratšia než mužská, čo uľahčuje mikróbom cestovať nahor. Ženy tiež v priebehu svojho života zažívajú veľa hormonálnych udalostí, ako je tehotenstvo, pôrod, postnatálne obdobie či menopauza. To môže okrem starnutia viesť k poruchám panvového dna, ako je prolaps, ktorý môže ovplyvniť funkciu dolných močových ciest. Ženy by preto mali venovať veľkú pozornosť svojim zvykom pri močení. Odborník odporúča vyhýbať sa nasledujúcim šiestim chybám.

1. Utieranie zozadu dopredu

"Vyhnite sa utieraniu zozadu dopredu. Okolo konečníka a perianálnej oblasti, vagíny, pyskov ohanbia a genitálneho traktu je bohatá bakteriálna flóra. Utieranie môže prenášať baktérie z jednej oblasti do druhej," vysvetlil Doumouchtsis pre denník The Sun. Utieranie zozadu dopredu by mohlo presunúť výkaly a baktérie zo zadného priechodu dopredu, kde je otvor močovej rúry. Pri takomto utieraní môže dôjsť k infekcii močových ciest, ktorá spôsobuje pálenie pri močení, bolesť a neustále nutkanie na toaletu.

2. Príliš veľa utierania

Utieranie môže niekedy spôsobiť podráždenie veľmi citlivej pokožky. Niekedy na intímnych miestach zostanú zvyšky toaletného papiera, čo je menej hygienické a môže spôsobiť podráždenie a potenciálne infekciu, najmä ak tam tieto zvyšky zostanú celé hodiny. Je to spôsobené používaním nekvalitného papiera alebo nadmerným utieraním. Urogynekológ preto odporúča použiť menšie množstvo toaletného papieru.

3. Preventívne chodenie na WC

Snažte sa nezvyknúť si chodiť na záchod "pre istotu" alebo načasovať jeho návštevu, ak vám to neodporučil odborník. Preventívne vyprázdňovanie je prítomné obzvlášť u ľudí v určitých zamestnaniach. Ako učiteľ môžete napríklad chodiť na toaletu vo vyhradenom čase (pred každou hodinou), aj keď to nepotrebujete, aby ste sa vyhli nutkaniu ísť na WC počas hodiny. Močový mechúr si ale vtedy môže zvyknúť na nedostatočné ukladanie moču, čo nie je dobré.

Močový mechúr za normálnych okolností skladuje najmenej 450 až 500 mililitrov tekutiny. Ak ale chodíte na toaletu každú polhodinu alebo hodinu, mechúr si zvykne na ukladanie menších objemov. Úloha močového mechúra ako rezervoáru by mohla byť tým pádom ohrozená. V dôsledku toho začnete chodiť na záchod aj vtedy, keď to nebudete potrebovať. Doumouchtsis doplnil, že nie je na škodu podržať moč, kým skutočne nebudete musieť ísť. Nespôsobuje to infekcie močových ciest, ako by niektorí mohli tvrdiť, inak by sa tento stav častejšie vyskytoval u ľudí, ako sú zdravotné sestry, ktoré pracujú na zmeny a nemôžu si vždy robiť pravidelné prestávky na toaletu. Pokiaľ sa zvyknete preventívne vyprázdňovať pred dlhou cestou vlakom alebo pred pozeraním filmu, nemalo by vám to uškodiť. Ale robiť to pravidelne zo zvyku nie je dobré.

4. Čakanie na poslednú chvíľu

Doumouchtsis radí zájsť na toaletu, keď je váš močový mechúr "pohodlne plný". Nemali by ste čakať až na poslednú chvíľu. "Prvým signálom je pocit naplnenia močového mechúra. Druhým je premýšľanie o tom, že pôjdete na WC," uviedol odborník. Podľa jeho slov netreba čakať na "naliehavú situáciu" a treba sa ísť vyprázdniť včas.

5. Pitie príliš veľkého množstva vody

Denne je normálne vypiť 1,5 až 2,5 litra tekutiny denne. Toto množstvo sa, samozrejme, líši v závislosti od toho, či športujete alebo je vonku horúco. "Vidím veľa žien, ktoré so sebou nosia fľašu s vodou a vypijú aj šesť litrov denne, pretože veria, že je pre ne dobré, ak sa nadmerne hydratujú. Preťaženie močovému mechúra tekutinami ale nepomôže, pretože môže spôsobiť polyúriu, čiže tvorbu príliš veľkého množstva moču," vysvetlil Doumouchtsis. Priemerný počet návštev toalety za deň by mal byť šesť až osem.

6. Neúplné vyprázdnenie močového mechúra

Možno si neuvedomujete, že váš močový mechúr sa nedokáže správne vyprázdniť pri každom použití WC. "Ak sa nevyprázdňuje správne, môže to spôsobiť stagnáciu moču (známu aj ako retencia moču) a viesť k infekciám alebo kameňom v močovom mechúre." Infekcie môžu viesť k sepse alebo infekciám obličiek. Symptómy zahŕňajú pomalý prúd moču, namáhanie sa pri močení, prerušovaný prúd, dvojité alebo viacnásobné močenie za sebou a časová odmlka, kým začnete močiť. "Pocit neúplného vyprázdnenia je pocit plnosti močového mechúra aj po tom, čo ste boli na toalete. Môžete tiež zažívať nadúvanie nad panvovou oblasťou," dodal Doumouchtsis.