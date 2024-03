Žena pobúrila odborníkov: Do očí si kvapkala moč, vraj vyliečil tento rozšírený očný problém!

(Zdroj: Instagram/suamafraile)

MADRID – Sociálne siete sú plné rád a trikov pre každodenný život. Zatiaľ čo niektoré sú podložené dôkazmi a skúsenosťami, iné môžu byť zavádzajúce alebo dokonca škodlivé. TikTokerka sa nedávno podelila o bizarný trik, ktorý spočíva v kvapkaní moču do očí. Odborníci však dvíhajú varovný prst.

Používateľka TikToku známa ako Suma Fraileová sa podelila o netradičný zdravotný tip: používanie moču ako očných kvapiek. Fraleová tvrdila, že aplikácia moču vo forme očných kvapiek vyliečila jej krátkozrakosť. Moč si do očí údajne kvapkala každý deň, kým sa jej zrak výrazne nezlepšil. Jej tvrdenie má korene v „terapii močom“, praxi alternatívnej medicíny, ktorú spopularizoval britský naturopat John W. Armstrong na začiatku 20. storočia. Zástancovia urinoterapie obhajujú použitie moču v rôznych lekárskych a kozmetických procedúrach, ako je masáž pokožky, ošetrenie ďasien a niektorí dokonca odporúčajú aj konzumáciu moču.

Fraileová opísala údajné výhody močových kvapiek oproti konvenčným liekom v dnes už virálnom videu na TikToku. Klasické lieky odmietla a tvrdila, že sú to nebezpečné chemikálie. Moč pre ňu predstavuje efektívnu a navyše prírodnú liečbu. Pre maximálny úžitok Fraileová odporučila používať kvapky ráno a večer. Napriek rastúcemu záujmu o urinoterapiu však žiadne vedecké dôkazy ani výskum nepodporujú žiadne z prospešných tvrdení o používaní ľudského moču na zlepšenie zraku.

Štúdia publikovaná v časopise Pan African Medical Journal zdôraznila historické využitie moču v medicíne, ktoré siaha až do starovekých civilizácií ako Egypt, Grécko a Rím. Štúdia poznamenala, že v ekonomicky znevýhodnených regiónoch, kde je obmedzený prístup k modernej zdravotnej starostlivosti, je urinoterapia na vzostupe. Zároveň sa ale naskytá ďalší problém – nárast bakteriálnych infekcií rezistentných na antibiotiká. Zdravotné centrum University of Pittsburgh varovalo pred používaním močovej terapie, pričom poznamenalo, že malé množstvá vitamínov a minerálov prítomných v moči nie sú dostatočné na to, aby poskytli významné zdravotné výhody.

Olivia Killeenová, klinická lektorka špecializujúca sa na oftalmológiu a vizuálne vedy na University of Michigan, vyjadrila znepokojenie nad pacientmi, ktorí používajú moč ako výplach očí. V rozhovore pre americký denník USA Today spomenula prípady, keď sa u jednotlivcov po aplikácii moču do očí vyvinuli závažné infekcie vrátane pohlavne prenosných ochorení, ako je kvapavka alebo chlamýdie.