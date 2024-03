Slováci vykúpili v Rakúsku Hylak: Lekárnici nevedia, kedy ho znovu naskladnia! Dostupný nie je ani na eshopoch

(Zdroj: Topky.sk)

Výpadok lieku Hylak forte eviduje Štátny ústav pre kontrolu liečiv od augusta 2022. Za ten čas bolo viacero termínov, kedy by sa dodávky tohto lieku mohli obnoviť. Ani jeden za ten čas nevyšiel. Jeho naskladnenie je vo hviezdach a ľudia sa preto začínajú obzerať po iných alternatívach. Liek s rovnakým názov, no inou etiketou a výrobcom je v súčasnosti dostupný aj za hranicami, v Rakúsku. Respektíve, donedávna bol.

Ľudia by sa mali naučiť vracať nepoužité lieky naspäť do lekárne (Zdroj: TASR - Martina Kriková)

Do redakcie sa nám totiž ozvala čitateľka, ktorá s kúpou dlho otáľala a napokon sa v pondelok do rakúskych lekární vybrala. No ostala prekvapená, keď zistila, že Hylak forte už nie je dostupný ani v prihraničných mestách, ako je Kittsee či Hainburg. Obehala viaceré lekárne, no v ani jednej kvapky nevedela zohnať. Pýtala sa preto, či vedia, kedy by ho mohli naskladniť, no magistry jej jednoznačnú odpoveď dať nevedeli. "Nedal sa ani rezervovať, v Kittsee povedali, že príde na konci mesiaca, v Hainburgu, že by im malo niečo prísť zajtra," napísala čitateľka Laura. Podľa jej slov nie je dostupný ani v internetových lekárňach. Keď sme si informácie overili, skutočne sme zistili, že Hylak je vo väčšina eshopov vypredaný. Nie je možné kúpiť si ako malú, 30 ml verziu, tak ani veľkú, 100ml. Niektoré lekárne majú k dispozícii len granuláty či kapsule, ale kvapky nie.

Predčasom sa na internetových bazároch rozmohol predaj rakúskeho Hylaku. Mnohí "predajcovia" ponúkali kvapky za ďaleko vyššie ceny, ako ponúkali lekárne. Napríklad, v kamennej predajni stála 100ml fľaša necelých 8 eur.píše sa v inzeráte na známom inzertnom portáli. Obdobných ponúk je tam viac, líši sa cena či miesto predaja. Najnižšia cena bola 12 eur. V súčasnosti sa na rovnakom portáli nachádza len jeden inzerát, v ktorom autor príspevku ponúka predaj kvapiek za 14 eur.