Štúdia zistila, pre koho je aj malé množstvo fyzickej aktivity prospešné: Dámy, čítajte!

Muži a ženy vo veku 19 až 64 rokov by mali týždenne absolvovať aspoň 150 minút stredne intenzívneho cvičenia alebo 75 minút intenzívneho cvičenia, pričom aspoň dvakrát týždenne by mali vykonávať aktivity na posilnenie svalov, uvádza britský zdravotný systém NHS. Skoršie štúdie ukázali, že dievčatá a ženy majú tendenciu vykonávať menej fyzickej aktivity ako chlapci a muži. Najnovší výskum ale naznačuje, že muži a ženy nedosahujú rovnaký prospech pri rovnakej úrovni fyzickej aktivity.

Štúdia podľa autorov nenaznačuje, že by ženy mali cvičiť menej, ale skôr chce povzbudiť ženy, ktoré možno z rôznych dôvodov nemajú dostatok pohybu, že aj relatívne malé množstvo pohybu môže priniesť významné výhody. Štúdia skúmala 412 413 účastníkov bez zdravotných problémov v rokoch 1997-2017. Do konca decembra 2019 ich 39 935 zomrelo, z toho 11 670 na srdcovocievne ochorenia. Respondenti sa pravidelne zúčastnili zdravotníckych prieskumov, ktoré zahŕňali otázky týkajúce sa cvičenia.

Z výsledkov vyplýva, že pravidelnej fyzickej aktivite a posilňovacím cvičeniam sa venoval väčší podiel mužov ako žien. Hoci cvičenie bolo spojené so znížením rizika predčasného úmrtia u mužov aj žien - vrátane kardiovaskulárnych príhod -, prínos bol väčší u žien. Tím okrem iného zistil, že 140 minút mierneho cvičenia týždenne znižuje u žien riziko predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny o 18 percent v porovnaní s nulovou aktivitou. Naproti tomu muži potrebovali na dosiahnutie podobného výsledku 300 minút takéhoto cvičenia týždenne.

Zníženie rizika sa zvyšovalo s dobou strávenou cvičením u mužov aj žien, a to až do približne 300 minút miernej aktivity týždenne. Na tejto úrovni mali ženy o 24 percent nižšie riziko predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny v porovnaní s neaktivitou. "Nie je to príliš prekvapujúce, ak zoberieme do úvahy, že takéto analýzy nemôžu zohľadniť skutočnosť, že fyzické úsilie, ktoré ženy vynakladajú na danú fyzickú úlohu, je vyššie ako u mužov," uviedol Emmanuel Stamatakis z Univerzity v Sydney. Tím však upozorňuje, že štúdia vychádza z vlastného hlásenia o cvičení a nezahŕňa fyzickú aktivitu spojenú s činnosťami v domácnosti.