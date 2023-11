Máte sedavé zamestnanie? Vedci zistili, koľko minút denne by ste mali venovať cvičeniu! Kratšie, než si myslíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Akákoľvek namáhavá aktivita trvajúca najmenej polhodinu denne môže pomôcť znížiť negatívne vplyvy spôsobené sedavým zamestnaním, zistili vedci. Ich štúdia ukázala, že ľudia, ktorí trávia dlhé hodiny v sede, sú vystavení väčšiemu riziku predčasnej smrti. Ak sa však po dobu 30 až 40 minút venovali intenzívnemu cvičeniu ako bicyklovanie, rýchla chôdza, ich riziko bolo podobné ako u ľudí, ktorí nemajú sedavé zamestnanie.

Odborníci odporúčajú vykonávať nejaký druh fyzickej aktivity každý deň, pričom dospelí by sa mali venovať silovému tréningu aspoň dvakrát týždenne. Rovnako by v rámci týždňa mali venovať dve a pol hodiny mierne intenzívnej aktivite.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že čas strávený sedením zvyšuje riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody v porovnaní s akoukoľvek inou úrovňou aktivity, dokonca aj so spánkom alebo státím. Najnovšia štúdia zverejnená v časopise British Journal of Sports Medicine sa zamerala na to, koľko pohybu musia ľudia robiť, aby znížili riziko dlhého sedenia. Výskumníci analyzovali údaje od viac ako 44 000 dospelých ľudí v strednom a vyššom veku, ktorí nosili fitness trackery štyri až 14,5 roka, počas ktorých zomrelo 3451 ľudí.

Účastníci boli rozdelení do skupín podľa toho, koľko času v priemere strávili sedením, v rozmedzí od 8,5 do 10,5 hodiny denne. Boli tiež rozdelení na základe ich času fyzickej aktivity strednej až vysokej intenzity, ktorý sa v priemere pohyboval od ôsmich do 35 minút denne. Výsledky ukázali, že tí, ktorí trávili najviac času sedením, s najväčšou pravdepodobnosťou z rôznych príčin zomreli. Avšak tí, ktorí trávili najviac času miernou až fyzickou aktivitou, mali podobné riziko smrti než osoby, ktoré trávili najmenej času sedením.