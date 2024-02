Všimli ste si, že na fotografiách nemáte červené oči? Pozor, môže ísť o príznak vážnych ochorení!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

USA - Červené oči síce môžu zničiť vaše fotografie, ale aspoň vám dajú vedieť, že ste v úplnom poriadku. Ľudia boli dosť zdesení, keď zistili dôvod, prečo ich zreničky menia farbu pri fotografovaní so zapnutým bleskom.

Blesk účinne osvetlí vnútro našich očí a umožní nám pozrieť sa na červené cievy, ktoré spôsobujú červený efekt. Americká oftalmologická akadémia uvádza: „K červenému reflexu dochádza vtedy, keď blesk fotoaparátu osvetlí prekrvenú sietnicu. Ak sa oči pozerajú priamo do objektívu fotoaparátu a farba reflexu v oboch očiach je červená, je to zvyčajne dobré znamenie, že sietnice oboch očí sú bez prekážok a zdravé.“ Existujú jednoduché vysvetlenia, prečo vaše oko nemusí byť na jednej fotografii zo sto červené - možno ste sa nepozerali priamo do objektívu fotoaparátu alebo ste žmurkli práve v čase snímania. Absencia červených očí však môže byť aj varovným signálom, že s vašimi očami nie je niečo v poriadku.

Existuje niekoľko bežných stavov, ktoré sa dajú týmto spôsobom odhaliť, napríklad strabizmus, čo znamená, že oči človeka smerujú rôznymi smermi. Zvyčajne ide o drobný problém, ktorý sa vyskytuje u malých detí a dá sa jednoducho odstrániť. Práve tento jav môže vysvetľovať, prečo je červené len jedno oko - keďže druhá zrenička sa nepozerala priamo do kamery. Mohlo by však ísť aj o príznak zriedkavého typu rakoviny detského oka nazývaného retinoblastóm. Postihuje zadnú časť oka, sietnicu, ktorá vysiela signály do mozgu a pomáha vidieť. Spozorovať môžete aj biely, žltý alebo čierny odraz na zreničkách.

U dospelých to zase môže byť príznak šedého zákalu alebo odlúčenia sietnice. Ak spozorujete bielu alebo žltkastú žiaru, známu ako leukokoria, môže to znamenať, že trpíte nebolestivým, no pomaly postupujúcim ochorením očí - Coatsovou chorobou. Podľa americkej Národnej organizácie pre nezvyčajné ochorenia ide o abnormalitu krvných ciev v zadnej časti oka. Zvyčajne postihuje len jedno oko, ale ak sa nediagnostikuje, môže viesť k trvalej strate zraku. Podivný odliatok nad okom v zábere môže tiež signalizovať problém, preto sa oplatí nechať sa vyšetriť. Vo väčšine prípadov sa podarí oči vyliečiť, ak sa na danú chorobu príde včas, preto si nezabudnite robiť viac fotografií, aby ste mali prehľad o svojom zdraví.