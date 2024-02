Mávate často tik v oku? Odborníci prezradili, kedy treba zbystriť: Môže vám hroziť vážne ochorenie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šklbanie oka, známe aj ako očný tik, môže byť spôsobené únavou, nadmerným množstvom kofeínu či alkoholu. „Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže dôjsť k tikom očného viečka,“ pre britské noviny The Guardian vysvetlil konzultant okuloplastickej chirurgie Cornelius Rene z nemocnice Addenbrooke's v Cambridge. „Najčastejšou príčinou je benígny esenciálny blefarospazmus alebo BEB. Je to nekontrolovateľný kŕč očného viečka, ktorý často nemá žiadnu príčinu,“ uviedol ďalej. Lekár dodal, že ak ide len o šklbanie jedného viečka, ide o takzvanú myokymiu, čiže nezhubný stav, ktorý sa zlepší sám a zvyčajne trvá len niekoľko dní až týždeň.

Ak však tik trvá viac ako dva týždne, mali by ste navštíviť lekára. Ten vás buď pošle k špecialistovi, alebo preverí vaše lieky, ktoré by mohli byť spúšťačom tejto komplikácie. Pokiaľ však tento stav pretrváva niekoľko týždňov, môže to signalizovať niečo závažnejšie. „Ak sa u vás vyskytne pretrvávajúci zášklb, ktorý trvá dlhšie ako dva týždne a všimnete si akékoľvek nezvyčajné zmeny vo vzhľade alebo pocite vášho oka, základný problém môže byť inde,“ uviedol Luke Powles z kliniky Bupa Health Clinics pre The Guardian. „Môže ísť o skoré indikátory sklerózy multiplex alebo Parkinsonovej choroby, čiže progresívnej mozgovej poruchy, ktorá vedie k svalovej stuhnutosti a napätiu, čo sťažuje pohyby a mimiku tváre,“ dodal.

V prípade, že ide len o krátkodobé šklbanie, vám môžu pomôcť nasledujúce tipy od odborníkov. Je veľmi dôležité dopriať si dostatok odpočinku. Nájdite si spôsob ako relaxovať, naťahovať si a masírovať napäté svaly a pokúste sa netrápiť samotným tikom, pretože to môže vás stav ešte zhoršiť. Rene tiež odporúča znížiť príjem kávy, aby ste eliminovali napätie.