Podnikateľ (44) je stále panic: Prezradil, prečo doteraz nemal sex! Dôvod vás dojme

(Zdroj: YouTube/LADbible)

LONDÝN - Štyridsaťštyriročný Brit nikdy nemal sex. Podľa vlastných slov je spoločenský a má množstvo priateľov. Dokonca sa so ženami aj bozkával. Napriek tomu je ale ešte stále panic. V epizóde internetovej šou prezradil, prečo to tak je.

Stephen Kinnard je britský podnikateľ, ktorý je vo veku 44 rokov stále "nepoškvrnený". V epizóde relácie Honesty Box portálu LADbible uistil ostatných mužov a tínedžerov ako on, že zostať panicom je normálne. Na druhej strane ale priznal, že bojuje so sebadôverou a zvykne sa porovnávať s inými mužmi. Napriek tomu, že nikdy nespal so žiadnou ženou, s niekoľkými sa už stretol. Tie mu údajne povedali, že sa celkom dobre bozkáva.

Podľa Kinnarda je prekvapivé, koľko ďalších panicov v strednom veku chodí po svete. Na otázku, prečo je ním aj on, odpovedal: "No, asi preto, že som ešte s nikým nespal. Ale je to niečo, nad čím visí veľký otáznik, pretože nie som nepríjemný. V skutočnosti nemám žiadne zvyky, ktoré by sa dali klasifikovať ako divné. Som spoločenský a mám široký okruh priateľov."

Angličan sa považuje za normálneho chlapíka, ktorý je pri konverzácii so ženami hanblivý. "Veľa ľudí hovorí veci ako: ‚Ó, je to len sex. Len choď a urob to. Sex nie je dôležitý.‘ Ale pre mňa to vždy bola dôležitá a veľmi súkromná vec medzi dvoma ľuďmi a niečo, čo som vždy chcel, aby bolo výnimočné," prezradil. Podľa vlastných slov nie je asexuál, pretože ženy zbožňuje. "Mám záujem mať sex a užívať si všetko, čo súvisí so vzťahom a intimitou," dodal Stephen.