Fenomén takzvaného dvojníka vystrašil ľudí: Ženin príbeh vám nedá spávať, toto zažiť naozaj nechcete!

Niekedy sa v živote stanú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť logickým uvažovaním. Tieto „chyby v matrixe“ sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi, ale jedným z najbežnejších je fenomén dvojníka. Existuje veľa hlásených prípadov, keď ľudia vo svojom dome, v práci alebo vonku videli konkrétnu osobu a potom zistili, že to vôbec nebol daný jedinec. V mytológii sa predpokladá, že vidieť dvojníka symbolizuje smolu alebo dokonca smrť. V nedávnom príspevku na Reddite sa o tento fenomén podelila aj jedna z používateliek sociálnej siete. „Toto sa stalo minulý rok. S manželom sme sa nedávno presťahovali do nášho bytu a stále tu bývame. V jedno popoludnie odišiel s niečím pomôcť svojej rodine a mňa nechal samú v byte,“ napísala žena.

Vysvetlila, že v ten deň ležala na gauči a napokon si zdriemla. „Dvakrát som skontrolovala, či sú vchodové dvere zamknuté, pretože som bola paranoidná z toho, že bývam v bytovke so susedmi. Pustila som si video na YouTube a ľahla si na gauč,“ uviedla ďalej žena. Asi po 10 minútach ležania počula, ako niekto stojí pred vchodovými dverami a snaží sa ich odomknúť. „Viem, že som nespala, pretože som stále počúvala to isté video na YouTube. Nevstala som sa však, prevalila som sa a tvárila sa, že ešte spím,“ priblížila. Zrazu počula, ako niekto vošiel do bytu a zavrel za sebou dvere. „Vošiel do obývačky a ja som cítila, ako pri mne stojí. Počula som, ako povedal niečo ako ‚Spíš?‘ a potom som počula, ako odchádza do zadnej spálne, kde si sadol na stoličku k počítaču,“ opísala žena.

Po tomto incidente skutočne zaspala a zobudila sa asi o hodinu neskôr. Keď išla skontrolovať svojho manžela, zistila, že už tam nie je. Zavolala mu a spýtala sa, kam znova odišiel. Zostala v šoku, keď zistila, že jej manžel ešte vôbec nebol doma. „Začala som šalieť. Kto bol v mojom byte? Bežala som k predným dverám, aby som sa uistila, že sú stále zamknuté, dúfala som, že som skutočne zaspala a celé sa mi to len snívalo. Ale dvere boli odomknuté a na stole bola pošta, ktorá tam predtým nebola,“ prezradila žena v príspevku. Keď sa jej manžel vrátil domov, povedala mu, čo zažila. Spočiatku bol skeptický, pretože z bytu nič nezmizlo. „Dodnes kvôli tomu nedriemem vo svojom byte,“ dodala žena.

Ľudia, ktorí čítali jej príspevok, boli rovnako vydesení, pričom mnohí iní zdieľali svoje vlastné príbehy. Jedna z komentujúcich napríklad uviedla, že má podobnú skúsenosť. „Bola som na dvore so svojimi psami a počula som, ako auto môjho manžela vchádza na príjazdovú cestu. Psy dokonca zareagovali a išli k posuvným skleneným dverám. Videla som ho v dome. Sledovala som, ako vošiel do našej spálne, opustil spálňu a odišiel do kúpeľne,“ napísala komentujúca. Keď ale vošla dnu, jej manžel tam nebol. Zrazu ho uvidela, ako stojí vonku pri aute, pričom do domu ešte nestihol vojsť. „Naozaj ma to vystrašilo,“ dodala.