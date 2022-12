Obrovské prsia sa dievčine nezmestili do plaviek: Radikálna zmena! Teraz nemôže byť šťastnejšia

Michelle Olivaresová sa stala hviezdou TikToku po tom, čo prezradila, že jej prsnatý hrudník sa nezmestí do horného dielu plaviek, dokonca ani do tých najväčšej veľkosti. Ešte donedávna len ťažko hľadala podprsenky, ktoré by udržali jej prsia v košíčkoch. Dievčinu začal tento problém unavovať, a preto podstúpila zákrok na zmenšenie pŕs. Vo videu, ktoré získalo tisíce zhliadnutí, predviedla svoju premenu tým, že si pred a po operácii vyskúšala rovnaké plavky. Ako vidno na záberoch, horný diel plaviek jej pred operáciou naozaj nesedel. Po redukcii jej ale sadol ako uliaty.

Olivaresová pred zákrokom nebojovala len s hľadaním vhodných bikín, ale športových podprseniek. "Aj keď som si kúpila podprsenky veľkosti L, prsia sa mi tam nezmestili," uviedla. Po operácii nedokázala skryť svoju úprimnú radosť. Tentoraz jej podprsenka zakryla hruď bez toho, aby odhalila bočné strany pŕs. Vďaka menším prsiam získala doslova nový život; už sa viac nemusí obávať toho, že jej podprsenka či plavky nesadnú.

Množstvo užívateľov TikToku Michellina premena ohúrila. "Blahoželám, nedávno som urobila to isté a tiež som veľmi šťastná," napísala jedna z komentujúcich. "Neviem sa dočkať môjho zákroku. Chcem mať možnosť nosiť športovú podprsenku veľkosti L a bez kostíc," uviedla ďalšia.