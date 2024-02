Záhadný čierny sliz na cestách sužuje obyvateľov už 40 rokov: Šialené teórie, zúfalá je už aj vláda!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo Venezuele začal v roku 1986 z rušnej diaľnice spájajúcej medzinárodné letisko Simóna Bolívara a hlavné mesto Caracas vytekať zvláštny sliz. Rýchlo sa začal šíriť a diaľničný úsek premenil na smrteľnú pascu pre motoristov. Najskôr išlo o pás dlhý 46 metrov, ktorý sa ale naďalej zväčšoval, až napokon pokryl približne 13 kilometrov, pričom jeho hrúbka miestami dosahovala 2,5 centimetra, informuje vedecký portál The Science Times. Hmota, ktorá vyzerala ako čierna dechtovitá látka, mala konzistenciu žuvačky. Počas prvých piatich rokov svojej existencie údajne La Mancha Negra pripravila o život 1 800 ľudí, ktorí sa pokúšali prejsť cez cestu. Napriek tomu, že v 90. rokoch minulého storočia záhadná hmota nakrátko a bezdôvodne zmizla, v roku 2001 sa opäť objavila a jej príchod bol rovnako záhadný ako predtým. O akú látku vôbec ide a odkiaľ sa vzala? Na túto otázku nedokáže nikto presne odpovedať a preto je jej pôvod zdrojom mnohých konšpiračných teórií.

Špekulácie o pôvode

Diskusia o La Mancha Negra je plná špekulácií, ale existuje niekoľko teórií o dôvodoch jej vzniku. Jedna z nich hovorí, že príčinou je nesprávna dávka asfaltu, čo by aj vysvetľovalo dechtovitý vzhľad slizu. Asfalt obsahuje decht, ktorý je po zahriatí lepkavý. Jednou z kľúčových vlastností záhadnej hmoty je jej reaktivita na počasie, pretože keď je horúco a prší, zväčšuje sa a opäť sa zmenší, keď teplota a vlhkosť klesnú. V inej teórii sa uvádza, že sliz pochádza z prírodných nálezísk ropy v okolí. Mesto Caracas sa nachádza v blízkosti Orinockého pásu, ktorý využíva ropovody na prepravu ťažkej ropy nielen do tohto, ale aj ďalších venezuelských miest. „Zvyčajne by sa takýto výtok z podpovrchových nádrží musel vyskytnúť na mieste poruchy a nebolo pravdepodobné, že sa rozšíri na trinásťkilometrovú dĺžku cesty,“ vysvetľuje profesor chemického a ropného inžinierstva Ramanan Krishnamoorti z Univerzity v Houstone pre magazín Popular Mechanics. „Ťažké oleje sa skôr usadia a nesnažia sa vytiecť na povrch,“ dodal.

Na univerzite ozrejmil svoju teóriu v roku 1986 aj prednášajúci na katedre ropného inžinierstva Reinaldo Gonzalez, ktorý povedal: „Najjednoduchšie možné vysvetlenie je, že sa oddelili fázy upraveného asfaltu a jedna z nich vyšla na povrch, čo spôsobilo akúsi čiernu a mierne mastnú škvrnu na cestách,“ priblížil. V ďalšej teórii sa uvádzalo, že na vine sú odpadové vody z neďalekých slumov, pričom sa špekulovalo aj nad tým, že keď stekali dolu pod povrch cesty, spôsobili chemický rozklad asfaltu. Iní si myslia, že ide o dôsledok spálenej gumy z pneumatík alebo oleja vytekajúceho z automobilových motorov. Ešte bizarnejšie a možno aj zábavnejšie sú tvrdenia, podľa ktorých vytvorili sliz ľudia angažovaní pre venezuelskú vládu alebo proti nej.

Diskreditácia vládnych predstaviteľov?

Keď sa v 80. rokoch La Mancha Negra objavila po prvý raz, na čele krajiny stál Jaime Lusinchi. V úrade zotrval krátko, od roku 1984 do roku 1989 počas krátkej prestávky medzi dvoma funkčnými obdobiami Carlosa Andresa Pereza. Krajina sa v tom čase vyrovnávala s množstvom škandálov, ktoré súviseli s vládnou korupciou a spreneverou a týkali sa najmä peňazí získaných z obrovských venezuelských ropných zásob. Keď teda v 80. rokoch 20. storočia cena ropy prudko klesala a z najrušnejšej diaľnice v hlavnom meste začala unikať látka podobná dechtu, ľudia mali podozrenie na ďalší škandál. Jedna z hlavných teórií hovorí, že chybný asfalt bol výsledkom zlého hospodárenia s vládnymi prostriedkami, kedy sa šetrili peniaze použitím nekvalitných materiálov pri opravách a údržbe ciest.

Podobne sa špekuluje o tom, že vláda aj súkromné spoločnosti dosahovali vysoké zisky, keď opakovane nekvalitne opravovali cesty. Niektorí dokonca uvažovali nad tým, že pôvodná škvrna bola vytvorená zámerne, aby sabotovala Pereza a znemožnila jeho vládu, keď v roku 1984 odchádzal z funkcie. On sa však v roku 1989 opäť vrátil do úradu, takže táto teória pravdepodobne nie je platná. S ďalším možným vysvetlením prišiel starosta Caracasu Freddy Bernala v roku 2001, keď sa sliz objavil druhý raz, informovala francúzska spravodajská agentúra Courrier National. Tvrdil, že najatí ľudia hádzali pod rúškom noci na diaľnicu vrecia s použitým olejom v snahe pošpiniť jeho povesť.

Podľa jeho tvrdení sa vo vzorkách našlo 60% brzdovej kvapaliny a 40% použitého oleja. Toto zistenie naznačuje, že látka bola vyrobená zámerne. Nebolo však ničím podložené a nevysvetľuje ani prvý výskyt slizu. Venezuelská vláda údajne vynaložila milióny na to, aby preskúmala zloženie tejto látky, ale napriek tomu, že si najala odborníkov z USA, Kanady a Európy, ich chemické testy údajne neboli schopné zistiť, čo sa v látke nachádza.

Záhadné zmiznutie

Sliz sa neustále snažili zmyť vodou, vzduchom a oškrabať z povrchu cesty. Lenže všetky pokusy boli márne. Dokonca sa pokúšali vysušiť ho sypaním práškového vápenca na cestu. Spôsobilo to však ďalšie problémy, pretože prach z vápenca začal ovplyvňovať kvalitu ovzdušia a viditeľnosť v oblasti. Na frekventovanej diaľnici, kde spomaľovalo premávku množstvo červených výstražných značiek, sa bežne vytvárali kolóny. Miestni obyvatelia a taxikári sa vyhýbali jazde v tomto úseku a oblasť bola štyri noci v týždni uzavretá, kým sa robotníci pokúšali dočasne obnoviť povrch cesty. Hoci táto dopravná situácia zvýšila počet dopravných nehôd v oblasti, o celkovom počte úmrtí spôsobených La Mancha Negra sa len špekuluje.

Hovorí sa, že k 1 800 úmrtiam došlo len počas prvých piatich rokov existencie kalu. Toto číslo predstavuje približne jedno úmrtie na ceste denne. O ďalších neboli vedené žiadne údaje. V mnohých správach o tejto udalosti sa zdôrazňuje, že chýbajú podporné dôkazy, ktoré by tieto presné čísla potvrdili. Bez ohľadu na presné podrobnosti je ale jasné, že hmota spôsobila veľmi reálny rozvrat v krajine na mnoho rokov do chvíle, kým v 90. rokoch náhle a nevysvetliteľne zmizla. Stále neexistuje žiadne vysvetlenie, prečo sa ťak stalo. Špekuluje sa však nad tým, že svoju úlohu mohli zohrať veľké zosuvy bahna v roku 1999, ktoré si vyžiadali výstavbu nových ciest. Tieto nové cesty však La Mancha Negra nezastavili a v roku 2001 sa objavila druhý raz.