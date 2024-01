Baníci objavili v jaskyni trojmetrové pozostatky obrov: Záhada, ktorá dodnes máta ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V roku 1911 baníci ťažiaci guáno v jaskyni Lovelock v Nevade narazili na telo muža vysokého asi 1,8 metra. Začalo sa povrávať, že patril k prehistorickej rase kanibalistických ryšavých obrov nazývaných Si-Te-Cah, o ktorých hovorili domorodí obyvatelia Paiute. David Weatherly, ktorý píše o kryptidoch a nadprirodzených stvoreniach, povedal pre History Channel, že nálezy zahŕňali veľké ľudské lebky a kostry, ktoré merali dva až 2,4 metra na výšku.

Viera, že po Zemi sa kedysi potulovali obri, je populárnou konšpiračnou teóriou o starovekom svete, no neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy o tom, že by obri niekedy naozaj existovali. Napriek tomu mnohé hoaxy vrátane zmanipulovaných fotografií, videí a online obsahu naďalej presadzujú toto tvrdenie. To ale neznamená, že kedysi dávno neexistovali tvory, ktoré by obrov pripomínali obrov. V blízkosti jaskyne Lovelock napríklad archeológovia objavili kosti patriace medveďom a mamutom.

Lovelock Cave: Unearthing the Giant Mystery or Myths of the Past?https://t.co/KiWc8zsA8o — Ancient Origins (@ancientorigins) November 15, 2023

Historička Adrienne Mayorová napísala o Si-Te-Cah vo svojej knihe "Fossil Legends of the First Americans", pričom zdôraznila, že ryšavé vlasy "obrov" možno vysvetliť tým, ako sa vlasy správajú po smrti. Vlasový pigment nie je po smrti stabilný a časom môže získať hrdzavočervenú farbu. Zdá sa tiež, že aj veľkosť tela, ktoré našli baníci, bola prehnaná. Starosta naznačuje, že legendu mohol rozšíriť podnikateľ, ktorý chcel zarobiť na povestiach o starovekých zázrakoch z tejto oblasti.