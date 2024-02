Chcete mať zdravý sluch? Na tieto DVA bežné návyky zabudnite: Inak riskujete trvalé ohluchnutie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci sa zhodujú, že ochrana sluchu je veľmi dôležitá nielen pre fyzické, ale aj psychické zdravie. „Komisia Lancet uviedla, že strata sluchu je najčastejším modifikovateľným rizikovým faktorom pre zhoršenie kognitívnych funkcií,“ uviedla audiologička Rebecca Lewisová z polikliniky Pacific Neuroscience Institute v kalifornskej Santa Monice odvolávajúc sa na odborný článok z roku 2022. Zároveň dodala, že ochranou sluchu chránime aj zdravie mozgu.

Čo je pre uši najhoršie?

Audiológovia sa zhodujú, že pre udržanie zdravého sluchu je najlepšie vyhýbať sa opakovanému zvýšenému hluku, a to najmä v staršom veku. Audiologička Joey Remnyiová vo svojej knihe „Rock Steady: Healing Vertigo Or Tinnitus with Neuroplasticity“ (Liečba závratí alebo tinnitu pomocou neuroplasticity) uvádza, že zvýšený hluk sa týka prostredia, v ktorom musíte kričať, aby vás bolo počuť. Znamená to, že nejde len o koncerty, ohňostroje, zvuk strojov, letiskové dráhy alebo strelnice, ale negatívny vplyv na vaše uši môžu mať aj hlučné večierky. „Čím je hluk silnejší, tým väčšie je potenciálne poškodenie vláskových buniek vnútorného ucha. Čím dlhšie ste vystavený hluku, tým je väčšie riziko trvalej straty sluchu,“ vysvetlila Remnyiová, informuje spravodajská webová stránka Yahoo News.

Ďalším spôsobom, ako poškodzujete svoj sluch, je strkanie vatových tyčiniek či iných predmetov do uší. „V skutočnosti totiž čistenie uší vatovými tampónmi len posúva cerumen (ušný maz) hlbšie a hlbšie do zvukovodu a môže podporiť vznik podliatin. Ich odstránenie je bolestivé. Pri umiestnení vatových tyčiniek hlboko do zvukovodu hrozí aj prepichnutia bubienka, čo môže viesť k dlhodobým problémom so sluchom,“ upozornila Remnyiová.

Dá sa poškodenie sluchu odstrániť?

„Niekedy je strata sluchu dočasná a prirodzene sa vráti do 48 hodín,“ priblížila Remenyiová. Avšak, senzorineurálna strata sluchu sa nedá zvrátiť, čo znamená, že ak raz dôjde k poškodeniu vnútorného ucha, je to vo všeobecnosti trvalé. Podľa Lewisovej ale existujú nápomocné lekárske zásahy. „Liečba môže mať podobu odstránenia ušného mazu alebo chirurgického zákroku. V závislosti od povahy a stupňa straty sluchu sú veľmi účinné načúvacie prístroje. Hoci nenapravia sluch tak, ako okuliare pri poruchách zraku, môžu výrazne zlepšiť komunikačné schopnosti a prístup k zvuku,“ uviedla. V závažných prípadoch je vhoné zvážiť použitie kochleárnych implantátov.

Ako chrániť sluch s pribúdajúcim vekom?

Audiológovia tvrdia, že kľúčom k úspechu je byť pripravený a predchádzať poškodeniu. Znamená to, že ak budete vystavený zvýšenému hluku, napríklad na koncertoch alebo športových podujatiach, mali by ste použiť vhodnú ochranu sluchu. Remenyiová radí: „Buďte pripravení a majte vždy v taške malé štuple do uší, aby ste ich mohli použiť podľa potreby.“ Lewisová ďalej navrhla, aby ste si stiahli bezplatné merače hladiny zvuku, ktoré vám pomôžu určiť, akú ochranu sluchu v danom čase potrebujete. Rovnako je dôležité byť opatrný pri používaní slúchadiel a nikdy ich nezapínať na plnú hlasitosť. „Zdravie sluchu si môžete udržať aj tým, že sa vyhnete nadmernému užívaniu kofeínu, alkoholu a tabaku a budete sa zdravo stravovať,“ dodala Lewisová.