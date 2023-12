Prevratný objav: Vedci zrejme zistili, čo spôsobuje TINITUS! A takto by sa podľa nich mal dať liečiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pacienti trpiaci tinitom pociťujú pretrvávajúce zvonenie, pískanie alebo bzučanie v ušiach, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu ich života. Táto diagnóza je pre vedcov ešte stále veľkou záhadou. Nedávno však konečne zistili, čo ju spôsobuje - postihnutí majú poškodené špecifické vlákna v rámci sluchového nervu. Štandardným testom sluchu, tzv. audiometriou, však nie sú identifikovateľné. Okrem toho sú neuróny v mozgovom kmeni (oblasť v spodnej časti mozgu, ktorá je spojená s miechou) aktívnejšie v reakcii na hluk u ľudí s tinitom v porovnaní s tými, ktorí ho nikdy nemali.

Prvýkrát sa hovorí nie o liečbe, ale o možnom vyliečení

Najnovšie zistenia podporujú existujúcu teóriu, podľa ktorej je tinitus spôsobený jemnou stratou sluchu, píše Science Daily. Tá následne podnecuje mozog k nadmernej kompenzácii zvýšením aktivity neurónov zapojených do vnímania zvuku. V dôsledku ich hyperaktivity počujú ľudia niečo ako fantómové zvuky. Podľa autorov štúdie by poznanie príčin tohto stavu mohlo expertov posunúť bližšie k vývoju lieku. "Nehovoríme o liečbe, ale po prvý raz hovoríme o možnom vyliečení," povedal klinický audiológ Stéphane Maison z nemocnice Tinnitus Clinic v Mass Eye and Ear Hospital v Bostone.

Tinitus môže byť vyvolaný mnohými faktormi vrátane vystavenia sa hlasnej hudbe na koncerte alebo infekcie ucha. Trvať môže len niekoľko minút alebo sa stane chronickým stavom, kedy pretrváva roky. Počas štúdie oslovili výskumníci 201 ľudí, ktorí uviedli, že nikdy v živote netrpeli tinitom. Ďalších 64 osôb zahrnutých do výskumu ho niekedy zažilo a 29 respondentov trpelo chronickým tinitom, čiže jeho príznaky pretrvávali najmenej šesť mesiacov. Sluch všetkých účastníkov bol testovaný pomocou audiogramu. "Na klinike žiadame pacientov, aby zdvihli ruku vždy, keď počujú nejaký tón a audiológ meria prah alebo najnižšiu úroveň, pri ktorej dokážu tieto tóny zachytiť, aby sa pokúsil zistiť citlivosť sluchu," vysvetlil Maison.

Všetci týmto testom prešli, takže technicky sa kvalifikovali ako osoby s normálnym sluchom. Keď však experti umiestnili do uší účastníkov elektródy a merali elektrickú aktivitu sluchového nervu a mozgového kmeňa v reakcii na zvuky, tak zistili, že ľudia s tinitom majú poškodený špecifický typ vlákna, ktoré reaguje na hlasnejšie zvuky. Vo vnútornom uchu sa nachádza komôrka v tvare slimáka nazývaná kochlea, ktorá obsahuje bunky detekujúce vibrácie a premieňa ich na elektrické signály. Tieto sa potom prenášajú sluchovými nervovými vláknami cez mozgový kmeň do sluchovej kôry v mozgu, ktorá signály interpretuje ako zvuky.

Skrytá strata sluchu

"Keď sa niekto naladí na tiché zvuky, napríklad počas súkromného rozhovoru, spolieha sa len na jednu sadu sluchových nervových vlákien, ktoré reagujú na tiché zvuky. Ak sa však ľudia rozprávajú v hlučnom prostredí, potrebujú aj vstupy z vlákien, ktoré reagujú na hlasnejšie zvuky," priblížil audiológ. Tieto vlákna sa zvyknú poškodzovať vekom alebo v dôsledku nadmerného vystavenia hluku. Takéto špecifické poškodenie však nemusí byť odhalené bežným testom sluchu, ktorý hodnotí len schopnosť človeka počuť tiché zvuky. To môže vysvetľovať skrytú stratu sluchu, keď sa u ľudí vyhodnotí, že majú normálny sluch napriek tomu, že pociťujú problémy pri počúvaní v hlučnom prostredí.

V štúdii u ľudí s tinitom zaznamenali aj vyššiu aktivitu v neurónoch mozgového kmeňa v reakcii na zvuky. Podľa Maisona to odráža spôsob, akým mozog kompenzuje stratu funkcie sluchového nervu. Nová štúdia naznačuje, že tinitus by sa dal liečiť opravou poškodených vlákien sluchového nervu, napríklad pomocou rastových faktorov nazývaných neurotrofíny. Znamenalo by to, že mozog by už viac nemusel kompenzovať stratu sluchu, takže tinitus by mohol ustúpiť. Výskum je však ešte len na začiatku, takže je nepravdepodobné, že by takáto liečba bola dostupná v dohľadnom čase.