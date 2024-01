Prehovoril tajomník kráľovnej Alžbety II.: Toto sa dialo v posledných momentoch pred jej smrťou

(Zdroj: profimedia.sk)

V úryvku z novej knihy kráľovského životopisca Roberta Hardmana "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" autor odhalil slová osobného tajomníka Sira Edwarda Younga, ktorý bol v škótskom zámku Balmoral, keď kráľovná 8. septembra 2022 zomrela. "Veľmi pokojne. V spánku. Odišla. V starobe. Ničoho si nebola vedomá. Žiadna bolesť," priblížil Young v predtým neverejnej výpovedi, ktorá je teraz súčasťou Kráľovského archívu. Hoci v tom čase už existovali obavy o blaho kráľovnej, jej smrť nastala náhle.

Večer 7. septembra vtedajšiemu princovi Charlesovi princezná Anne a jeho súkromný tajomník Sir Clive Alderton odporučili, aby bol v pohotovosti. "Obaja mu hovorili: 'Myslite na to, ako by ste sa cítili, keby ste sa nikdy nerozlúčili'," uviedol Young. Charles a jeho manželka Camilla strávili pred smrťou Alžbety II. hodinu pri jej posteli. Striedali sa spolu s princeznou Anne a Angelou Kellyovou, dôverníčkou kráľovnej. Pridal sa k nim aj reverend Kenneth MacKenzie z neďalekého kostola Crathie Kirk, ktorý čítal kráľovnej pasáže z Biblie.

Charles medzitým oslovil oboch svojich synov, princa Williama a Harryho, a vyzval ich, aby sa prišli naposledy rozlúčiť. V tej chvíli bol ešte stále presvedčený o tom, že kráľovnej do jej večného odchodu zostávajú nie hodiny, ale skôr dni. Kniha obsahuje aj súkromný moment, keď sa Charles dozvedel, že jeho matka zomrela a on sa tak stal panovníkom. Princ išiel zbieral huby v Birkhall (jeho domov na Balmoralskom panstve), aby si prečistil myseľ po návšteve Alžbety II. Zrazu zavolala Anne a požiadala ho, aby sa vrátil na zámok. Spolu s Camillou a svojím tímom nasadli do auta a odviezli sa späť.

Charles dostal správu o kráľovninej smrti za volantom. Jeho starší pobočník prijal telefonát od Sira Edwarda Younga a povedal princovi, aby zastavil. V tej chvíli ho prvýkrát oslovili "Vaše veličenstvo" a Charles si práve vtedy si uvedomil, že jeho mama zomrela. Hneď po tom, ako prišiel na hrad, išiel s Camillou k matkinej posteli, aby sa rozlúčil. Neskôr do miestnosti vstúpil sluha s jednou z kráľovniných slávnych červených škatúľ, ktorá obsahovala citlivé štátne dokumenty. Young v nej našiel dva zapečatené listy - jeden určený pre Charlesa, druhý pre seba. Aj keď obsah listov zrejme nikdy nebude zverejnený, je jasné, že kráľovná vedela, že jej smrť sa blíži.