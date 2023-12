Jana chodila s mužom, ktorý skončil dvakrát vo väzení: Bitky ju už nešokovali, rodina sa ju snažila varovať!

(Zdroj: Instagram/jana_hocking)

Jana Hockingová je austrálska redaktorka portálu news.au.com, kde sa venuje zoznamovaciemu poradenstvu. V nedávnom článku opísala svoj vzťah s mužom, ktorý dvakrát skončil vo väzení. Ako uviedla, v tom čase mala rada „zlých chlapcov“. Všetko sa podľa jej slov začalo jednej chladnej zimnej noci, keď počas univerzitných prázdnin bývala v dome svojich rodičov. „Práve som vyšla zo sprchy a sušila som sa pred naším krbom v ničom inom ako v uteráku. Zrazu cez vchodové dvere vtrhol môj brat s kamarátom v závese,“ uviedla Jana. Obaja ju videli iba v uteráku.

Zhrozená utiekla do svojej izby, kde si uvedomila, že kamarát jej brata je sexi. Prišiel za ňou do izby a spýtal sa jej, či nechce ísť spolu s nimi do baru. Stále sa však cítila zahanbene kvôli tomu, čo sa predtým stalo, a povedala nie. „Mal modré oči, mohutné ramená a pevné zavalité telo. Dokonca aj teraz som trochu rozrušená pri pomyslení na neho,“ prezradila Jana. Nasledujúci víkend zašla do baru spolu s kamarátkami a stretla tam aj bratovho kamaráta, ktorého v článku nazvala Jack. „Flirtoval s iným dievčaťom, čo, samozrejme, vyvolalo môj záujem, tak som počkala, kým odíde, a potom som si od brata vypýtala číslo,“ prezradila.

Potreboval len správne vedenie

Po pár drinkoch nabrala odvahu a napísala mu. Dohodli sa, že sa na druhý deň stretnú. „Ako sľúbil, pribehol k domu mojich rodičov presne načas a vyzdvihol ma v aute svojej mamy. Vedela som, že vtedy nemal vodičský preukaz? Nie,“ napísala Jana. Jacka opísala ako spoločenského s hlasným a dunivým smiechom. Počas cesty domov vysvetlil, že vypovedal pred súdom, ale údajne nešlo o vraždu alebo niečo závažné. Jana však pochopila, že Jack nie je fanúšikom zákona. „Počas nasledujúcich pár týždňov ma úplne zmietol z nôh,“ napísala.

Keď sa vrátila späť na univerzitu, neustále naňho myslela. Na druhý deň, keď sa sťahovala do internátu, ju prekvapil návštevou. Prišiel na motorke úplne bez ohlásenia a kým o deň neskôr odišiel, dal o sebe vedieť všetkým chlapom žijúcim v Janinom internáte. O mesiac neskôr, na oslave Janiných narodenín, prišiel opitý a pokúsil sa pobiť s manželom jej sesternice. Bolo to zároveň prvýkrát, čo ho Jana predstavila rodine ako svojho priateľa. „Videla som potenciál; bol bystrý, taký bystrý a verila som, že potrebuje len trochu vedenia. Čo som si vtedy neuvedomovala, bolo, že aj ja,“ dodala.

Bitka a väzenie

Keď spolu chodili dva roky, Jack mal zakázané zúčastňovať sa rodinných stretnutí a dokonca strávil jeden víkend v cele. Každý deň chodil do práce a do baru. Jana najazdila aspoň 300 kilometrov týždenne, aby stíhala školu, ale aj svoj vzťah. „Bola som ním opojená a naivne som si myslela, že by som mu mohla pomôcť stať sa mužom, o ktorom som si myslela, že by ním mohol byť,“ prezradila. Priatelia a rodina si začali všímať skutočnú zmenu jej osobnosti. Venovala menej pozornosti škole a viac svojmu priateľovi.

„Milovala som jeho odchádzajúcu dôveru, a keď mi venoval pozornosť, akoby sa zastavil celý svet. Ale potom ho rozptýlili priatelia, ktorí naňho mali zlý vplyv, alebo dievčatá, ktorým sa jeho pekná tvár páčila rovnako ako mne,“ uviedla Jana. Jack opäť vyvolal škaredú bitku v bare, no Janu to neprekvapilo. Keď ju policajt jemne zatlačil dozadu, aby ju vyviedol z cesty, Jack ho chytil za ruku, ohol mu prsty a následne mu zlomil ruku. Ani to Janu nešokovalo. Opäť skončil v cele, tentokrát na rok.

Návrat do starých koľají

Až po tomto incidente si Jana začala uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Rodina jej otvorene povedala, čo si myslí o Jackovi a ich spoločnom vzťahu. „Na univerzite sa mi zlepšili známky, prestala som sa stresovať tým, že sa pohádal, keď som odišla von, znovu som získala priateľov, ktorých som stratila v období vrcholnej zamilovanosti a začala som opäť nachádzať humor a radosť zo života,“ prezradila Jana.

V čase, keď vyšiel z väzenia, svoj vzťah s Jackom ukončila. Jane k tomuto rozhodnutiu pomohlo aj to, že Jack ju podvádzal s miestnou ženou. Všimol si to Janin rodinný priateľ. „Trvalo to ďalších pár mesiacov terapie, kým som získala nástroje na stanovenie hraníc toho, čo budem a nebudem akceptovať v partnerstve, a je bezpečné povedať, že sa stále učím,“ dodala Jana.