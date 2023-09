Rozvedená žena (36) sa tešila z nového vzťahu: Kruté odhalenie o jej milencovi! Au, TOTO zabolelo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Rozvedená matka sa zamilovala do muža, o ktorom si myslela, že je tiež rozvedený. V skupine miestnej komunity na Facebooku sa však dozvedela, že je stále ženatý. O tomto zdrvujúcom odhalení sa podelila v podcaste.

Slobodná, 36-ročná matka si myslela, že našla pravú lásku. Po roku vzťahu s mužom, ktorý mal byť tiež údajne rozvedený, jej však skupina na Facebooku pomohla zistiť, že jej milenec je šťastne ženatý s inou ženou. Žena, ktorá zostala v anonymite, sa podelila o svoj príbeh v podcaste „Seeing Other People“ s moderátorkou Ilanou Dunnovou. Vysvetlila, že ju jej bývalý manžel dvakrát podviedol, čo spôsobilo, že jej sebavedomie prudko kleslo.

(Zdroj: Getty Images)

O niekoľko týždňov neskôr však úplne prepadla čaru iného muža. Často jej dával komplimenty, na čo v manželstve nebola zvyknutá. "Je ľahké prepadnúť všetkým pekným veciam, ktoré vám chýbajú a ktoré chcete mať u partnera," povedala dotyčná pani Dunnovej. Bola však zmätená z toho, prečo ju jej partner nechce oslovovať ako priateľku. Postupom času sa dozvedela, že mal viacero vzťahov naraz.

Po niekoľkých týždňoch jej vraj povedal, že by chcel vzťah založený na dominantnej/submisívnej dynamike, čo ženu zaujalo, pretože to ešte nikdy neskúsila. V tejto dynamike dominantný a submisívny partner vyjednávajú o tom, aké úlohy budú zastávať vo vzťahu či v sexe. Žena povedala, že ona a jej milenec o detailoch ich vzťahu príliš nehovorili. Ale nevadilo jej to, pretože jej pravidelne kupoval kvety a darčeky a mali spolu úžasný sex.

(Zdroj: Getty Images)

Po roku vzťahu sa žena náhodne pripojila ku skupine miestneho fotografa na Facebooku. Práve tam si všimla nedávno zverejnené fotografie svojho milenca a ďalšej ženy, ako spolu pózujú. Žena, ktorá tušila, že to bola manželka jej milenca, jej zavolala, aby sa podelila o svoje zistenie a ospravedlnila sa. Dodala, že to bol najhorší rozchod v jej živote, no v súčasnosti už má nový vzťah, s ktorým je podľa vlastných slov veľmi spokojná.