Žena chcela otehotnieť so snúbencom, ktorý sedí vo väzení: Neuveriteľné, ako k nej prepašoval svoje spermie

VIRGÍNIA - Žena tvrdí, že sa pokúsila počať dieťa so svojím uväzneným snúbencom po tom, čo jej poslal spermie v plastovom sendvičovom vrecku spoza mreží. Ich malý experiment ale nebol úspešný. Rozhodli sa preto so založením rodiny počkať, kým nebude muž na slobode.

TikTokerka menom Nesha z Virgínie odhalila šokujúci príbeh vo virálnom videu, ktoré zaznamenalo viac ako päť miliónov zhliadnutí. Neskôr ho zo sociálnej siete vymazala. Jej snúbenec Twinno je zatknutý za neidentifikované trestné činy a má byť prepustený do roka. Napriek tomu sa pokúsila s ním otehotnieť už teraz. Vo videu ukázala svoj ovulačný test, ktorý bol pozitívny, informuje New York Post. Je pochopiteľné, že sa so svojím partnerom nemohla intímne stretnúť, čo ale nepredstavovalo žiadny problém. Twinno jej totiž poslal spermie v plastovom vrecku z väzenia.

Mladá žena vo videu následne ukázala pozitívny tehotenský test. Išlo však o falošnú pozitivitu. Týždeň nato išla k lekárovi, ktorý vykonal ďalšie vyšetrenia na potvrdenie tehotenstva, ale všetky výsledky boli negatívne. "Bolo to trochu skľučujúce,“ povedala v nasledujúcom videu na YouTube a dodala, že sa obávala, že urobila niečo zlé, keď sa snažila otehotnieť. Nesha pôvodne tvrdila, že hovorila so špecialistkou, ktorá jej dala desaťpercentnú šancu, že ju zásielkové spermie úspešne oplodnia. "Stále ma povzbudzovala, aby som to aspoň skúsila. Tak som to urobila."

Twinno vložil svoj exemplár do vrecka a poslal ho kuriérom služby USPS. O dva dni neskôr zásielka dorazila pred Neshine vchodové dvere. Doma v kúpeľni sa pokúšala o oplodnenie. Keďže ich experiment nedopadol dobre, rozhodli sa, že počkajú, kým mladíka prepustia z väzenia a rodinu si založia až potom.