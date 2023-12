Zoznam jedál, ktorým sa kardiológovia vo veľkom vyhýbajú: Desivé dôvody prečo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Niektoré návyky sú pre naše srdce veľmi škodlivé a nepriaznivo ovplyvňujú jeho činnosť. Kardiológovia radia, čoho by ste sa mali v záujme svojho zdravia radšej vzdať a prezradili aj to, ktorým potravinám sa radšej úplne vyhýbajú alebo si ich doprajú iba vo veľmi výnimočných prípadoch.

Rozdeliť potraviny na dobré a zlé“sa môže zdať trochu chaotické, pretože napríklad keto diéta nabáda ku konzumácii slaniny. V prípade, že by ste sa radi začali stravovať na zdravie svojho srdca, prečítajte si, akým potravinám sa vyhýbajú špičkoví kardiológovia.

Pečeň

Niektorí z nás ohŕňajú nos nad myšlienkou, že by ju mali jesť, zatiaľ čo iní ju zbožňujú. Ak patríte do prvej kategórie, máte šťastie. Kardiologička Eleanor Levinová zo Stanfordskej univerzity napríklad pečeň vôbec neje. "Je to červené mäso, ktoré má extrémne vysoký obsah tuku. Vo všeobecnosti sa vyhýbam červenému mäsu, pretože obsahuje množstvo nasýtených tukov a transmastných kyselín a okrem toho, že sú škodlivé pre srdce, môžu vyvolať osteoporózu. Pečeň je obzvlášť nevhodná, pretože filtruje toxíny, ktoré sú v nej uložené. Keď som bola dieťa, jedla som ju, ale odkedy som sa stala kardiologičkou, už ju nejem," vysvetľuje.

Klobásy a párky na raňajky

Kardiologička Elizabeth Klodasová z Minneapolisu hovorí, že sa im za každú cenu vyhýba. "Majú vysoký obsah sodíka podporujúceho vyšší krvný tlak a sú bohatým zdrojom nasýtených tukov, ktoré zvyšujú hodnoty cholesterolu. Navyše, keďže máme v žalúdku len málo miesta, potraviny ako raňajkové párky môžu vytlačiť iné položky, ktoré by mohli byť zdraviu prospešnejšie." Navyše, Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala všetky spracované mäsá vrátane párkov, klobás, šunky a slaniny ako karcinogénne látky.

Margarín

Ak konzumujete takto spracovaný tuk, je čas s tým prestať, pretože margarín je pre vás jednoducho škodlivý. Jedna štúdia zistila, že s každou polievkovou lyžicou margarínu denne narastala u respondentov pravdepodobnosť úmrtia o šesť percent v priebehu šestnástich rokov jej trvania. Olivový olej je lepší a každá polievková lyžica olivového oleja bola spojená s nižším rizikom úmrtia o štyri percentá.

Steak

Toto je ďalšie jedlo, ktoré by ste mali vynechať. "Vyhýbam sa naozaj mastnému červenému mäsu, napríklad vysoko mramorovanému steaku, pretože má veľmi vysoký obsah nasýtených tukov," povedal šéf kardiológie v nemocnici Brigham and Women's Faulkner Hospital Leonard Lilly. Klinické štúdie preukázali, že konzumácia nasýtených tukov je spojená so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny a cukrovky. V prípade malého množstva takmer čohokoľvek pri zriedkavých príležitostiach však nemôže väčšine ľuďom spôsobiť komplikácie.

Slanina

Kardiologička Francoise Marvelová z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa slanine zvyčajne vyhýba. "Je príkladom veľmi spracovaného červeného mäsa, ktoré má vysoký obsah nasýtených tukov a zvyšuje hladinu zlého cholesterolu, tzv. lipoproteínu s nízkou hustotou LDL, ktorý je spojený so zvýšeným rizikom srdcového infarktu a mŕtvice." Spôsob spracovania slaniny spočíva v úprave bravčového mäsa a zvyčajne zahŕňa pridanie solí, cukrov a dusičnanov. Veľké množstvo soli (alebo sodíka), ktoré sa pri tomto spracovaní používa, môže zvýšiť krvný tlak a zadržiavanie tekutín. To spôsobuje, že srdce musí viac pracovať, aby prečerpalo krv do tela. Zvýšený krvný tlak alebo hypertenzia je tiež hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení.

Chemické látky pridávané do mäsa, ako napríklad dusičnany, sú spojené s rakovinou a inými zdravotnými problémami. Celkovo je na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení a iných zdravotných problémov prospešné obmedziť príjem spracovaného červeného mäsa. Marvelová preto navrhuje, aby ste na raňajky vymenili dva plátky slaniny za dva plátky avokáda. Vaše srdce sa vám poďakuje.

Vyprážané kuracie mäso

Ide síce o obľúbenú položku jedálneho lístka, ale nie je vhodné pre vaše srdce. "Jedno jedlo, ktoré jem len veľmi zriedkavo, je vyprážané kurča. Pravidelná konzumácia vyprážaných jedál predstavuje riziko srdcových ochorení a mŕtvice tým, že zvyšuje množstvo nasýtených a transmastných tukov v tele," uviedol kardiológ Sanjay Maniar z Houstonu. Tieto nezdravé tuky môžu podľa jeho slov zvyšovať hladinu LDL (zlý cholesterol) a znižovať HDL (dobrý cholesterol), ktoré slúžia ako stavebné kamene pre nahromadenie tuku (ateroskleróza) v cievach v tele.

Šišky

Toto pečivo sa smaží na olejoch obsahujúcich trans-tuky, a preto je škodlivé pre vaše srdce. Trans-tuky zvyšujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi, čo prispieva k cukrovke 2. typu, srdcovým ochoreniam a mŕtvici. Transmastné kyseliny sú vraj na etiketách často zamaskované ako čiastočne hydrogenované oleje.

Mäkká saláma

Aj na túto potravinu je lepšie zabudnúť. Aspoň to tvrdí kardiológ James Udelson z Tufts Medical Center. "V istom zmysle je mäkká saláma istým symbolom, pretože obsahuje mnoho vecí, ktorým by sme sa mali vo všeobecnosti vyhýbať, vrátane veľmi spracovaného mäsa, ktoré má vysoký obsah soli a spája sa s rizikom kardiovaskulárnych ochorení." Kľúčom k zdraviu srdca je dodržiavanie stravovacieho režimu, ktorý odporúčajú odborníci. Ide o stravovanie stredomorského typu s vysokým podielom zeleniny, celozrnných výrobkov, rýb a niektorých druhov chudého mäsa, orechov a strukovín.