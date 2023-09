Štyri varovné príznaky, ktoré sa objavujú 24 hodín predtým, ako dostanete ZÁSTAVU SRDCA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zverejnená štúdia upozorňuje na príznaky, ktoré vás môžu upozorniť na možnú zástavu srdca, a to 24 hodín predtým, ako sa u vás objaví. Jej autori použili údaje o 823 pacientoch, ktorých táto diagnóza postihla. Priradili k nim aj údaje od kontrolnej skupiny 1171 ľudí, ktorí zaregistrovali tiež symptómy, ale úplnú zástavu nemali. Za osoby, ktoré zástavu srdca neprežili, nahlasovali ťažkosti ľudia z ich okolia alebo pracovníci záchrannej zdravotnej služby.

A study from the Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai found that 50% of individuals who experience sudden cardiac... Posted by Cedars-Sinai on Tuesday, August 29, 2023

Viac ako polovica účastníkov si v priebehu 24 hodín pred zástavou u seba všimla jeden z týchto príznakov: bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, nadmerné potenie a stav podobný záchvatu. Varovné príznaky sa líšili podľa pohlavia. Bolesť na hrudníku sa častejšie vyskytovala u mužov, zatiaľ čo na dýchavičnosť si sťažovali najmä ženy. "Myslím si, že je dôležité mať k dispozícii tento typ údajov, najmä pokiaľ ide o rozdiely medzi pohlaviami, pretože vieme, že muži a ženy môžu mať rôzne príznaky. Povedala by som však, že mnohé pozorované symptómy sú zároveň príznakmi iných kardiovaskulárnych ochorení," povedala kardiologička Anais Hausvaterová z University Langone Heart v New Yorku, ktorá na štúdii nepracovala.

Medzi ďalšie príznaky srdcových ochorení patria únava, závraty, búšenie srdca a celkový nepríjemný pocit na hrudi. Bez ohľadu na to, aké máte príznaky srdcových ochorení, mali by ste ich riešiť. Zároveň by ste nemali ignorovať problémy ako bolesť na hrudníku, závraty, nepravidelný srdcový tep a extrémnu únavu. Štúdia má aj jedno obmedzenie; boli v nej použité údaje len od 823 pacientov a od náhodných svedkov alebo personálu záchrannej služby. Celkovo bolo počas zberu dát zaznamenaných viac ako 1600 diagnóz súvisiacich so zástavou srdca, ku ktorým došlo mimo nemocnice. Znamená to, že odborníci nevedia, aké počiatočné príznaky mali ľudia, ktorí neboli do štúdie zahrnutí. Potenciálnym obmedzením je aj načasovanie štúdie. Porovnáva totiž dve skupiny ľudí, ale skupina so zástavou srdca bola sledovaná počas pandémie, zatiaľ čo kontrolná skupina nie.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Najčastejšie rizikové faktory zástavy srdca a čo pri nej robiť

Medzi rizikové faktory srdcového infarktu a zástavy srdca patria vyšší vek, cukrovka, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, zlyhanie srdca a iné formy srdcových ochorení. U mladších osôb patria medzi rizikové faktory abnormality iónových kanálov a genetické abnormality, „ktoré môžu viesť k abnormálnemu vývoju srdcového svalu. U starších dospelých je najčastejšou príčinou komorová arytmia (abnormálne tlkotanie srdca v dolných komorách srdca), a to buď v dôsledku zablokovanej koronárnej tepny alebo v dôsledku závažného ochorenia srdcového svalu či zlyhania srdca.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Ochorenia srdca sú časté a smrteľné, ale určité životné rozhodnutia môžu znížiť ich riziko. Vecou číslo jeden je starať sa o seba zdravou stravou, udržiavať si zdravú hmotnosť, pravidelne cvičiť, vyhýbať sa drogám a alkoholu a dobre spať. Kardiológovia odporúčajú stredomorský spôsob stravovania a ak trpíte hypertenziou alebo vysokým krvným tlakom, dodržiavajte diétu s nízkym obsahom soli. Dôležité sú aj pravidelné lekárske prehliadky, ktoré pomôžu určiť a kontrolovať všetky modifikovateľné rizikové faktory. Život môže zachrániť aj znalosť resuscitácie. "Náhla zástava srdca sa v podstate týka nejakého ochorenia, pri ktorom sa zastaví srdce a pacient zostane bez pulzu. Liečba spočíva v okamžitej resuscitácii," povedala Hausvaterová. Ak sa necítite dobre a máte pocit, že niečo nie je v poriadku, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.