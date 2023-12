Štyri bežné chyby pri zdobení vianočného stromčeka: Robíte ich aj vy? Môžu vás vyjsť pekne draho

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Experti zo spoločnosti MyJobQuote pre Mirror prezradili, ako zabezpečiť, aby vás dekorovanie vianočného stromčeka nevyšlo draho. "Ozdobovanie na Vianoce môže byť radostnou aktivitou, ale jednoduchá chyba môže viesť k značným a nákladným škodám," vysvetlili. Mnohí sa pri dekorovaní vianočného stromčeka dopúšťajú nasledujúcich chýb.

Príliš veľký vianočný stromček

Väčší nie je vždy znamená lepší, pokiaľ ide o vianočné stromčeky. Urobíte dobre, ak tento rok zvolíte menší model, vďaka čomu ušetríte pár eur. Okrem toho tiež ochránite svoju domácnosť. Priemerný vianočný stromček s výškou 1,8 metra totiž môže vážiť aj viac ako 45 kilogramov, čo by mohlo poškodiť koberce alebo podlahy z tvrdého dreva. Aby ste tomu zabránili, umiestnite stromček do širokej základne, aby bola jeho hmotnosť rozložená rovnomerne. Môžete tiež použiť ochrannú podložku. Ak si všimnete slabé stopy po odstránení stromčeka na podlahe, jednoduchý čistiaci roztok z octu a vody by ich mal odstrániť. Vážnejšie poškodenia si však môžu žiadať nákladnejšie riešenia.

(Zdroj: Getty Images)

Umiestnenie stromčeka k horľavým predmetom

Vianočné stromčeky predstavujú vážne riziko požiaru. Vždy ich držte ďalej od bežných zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače a zapálené sviečky. Aj najmenšie zvýšenie teploty môže urýchliť proces sušenia stromu, čo zvyšuje riziko požiaru.

Príliš veľké množstvo svetiel

Urobíte dobre, ak na stromček nedáte príliš veľa svetiel. Tie sa môžu ľahko prehriať a spôsobiť elektrický požiar. To isté platí aj pre predlžovacie káble, kde je jeden zapojený do druhého, aby sa zvýšil počet dostupných pripojení k jednému zdroju napájania.

Nesprávny výber svetiel

Pri zdobení stromčeka použite LED diódy. Halogénové svetlá, ktoré sa bežne používajú počas vianočných sviatkov, majú schopnosť rýchlo sa zahriať. Opäť to môže urýchliť proces vysychania vášho stromu a mohlo by to viesť k požiaru.

(Zdroj: Getty Images)

Pozor aj pri dekorovaní exteriéru

Na bezpečnosť však treba myslieť aj pri inštalácii iných dekorácií. Nesprávne zavesenie vonkajších svetiel totiž môže spôsobiť poškodenie strechy a odkvapov. Pri inštalácii svetiel by ste nemali pribíjať, zošívať ani prepichovať žiadnu časť strechy. Je to preto, že roztopený sneh alebo dážď môžu preniknúť do otvorov bez ohľadu na to, aké sú malé a poškodiť vnútornú štruktúru. Ak v interiéri pripevňujete na steny dekoratívne vence či plastových snehuliakov, uistite sa, že nebudete vŕtať do steny, v ktorej sa nachádza potrubie. Ako bezpečnejšiu a lacnejšiu alternatívu použite lepiace háčiky a pásky šetrné k stene, aby ste sa vyhli nechcenej predvianočnej katastrofe.