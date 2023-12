Muž nedokáže sexuálne uspokojiť manželku: Chce jej dovoliť spať s iným! Ale má jednu podmienku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Znepokojený manžel sa obrátil na vzťahovú guru so žiadosťou o radu, či by mal súhlasiť s tým, aby jeho žena spala s iným mužom. Ako uviedol, on sám nedokáže uspokojiť jej sexuálne potreby. Manželka navrhla, že by to mohol dokázať mladší klient, ktorého v práci trénuje.

Muž, ktorý z pochopiteľných dôvodov neprezradil svoju identitu, napísal do poradne "Drahá Abby" v denníku New York Post po tom, ako začal mať problémy vo vzťahu. So svojou manželkou je už tridsať rokov a opísal ju ako najúžasnejšiu ženu na svete. Zároveň ale priznal, že nie je v rovnakej forme ako ona. Živí sa totiž ako osobná trénerka. Chlapík v posteli podľa vlastných slov nedokáže podávať také výkony, aké od neho žiada jeho polovička. Skúsil aj lieky na erektilnú dysfunkciu, no očakávaného výsledku sa nedočkal.

(Zdroj: Getty Images)

Vo svojom liste vysvetlil, že manželka sa nedávno spýtala, či by sa o jej sexuálne potreby mohol postarať mladší klient, ktorého trénuje v práci. Táto myšlienka ho zatiaľ neznepokojuje. "Súcitím s jej túžbami, pokiaľ sa nezamiluje," uviedol. Obrátil sa však na vzťahovú expertku Abby, aby sa jej opýtal, čo si o tom myslí. Poukázal pritom na to, že chce pre svoju manželku len to najlepšie.

"Vy traja ste dospelí a schopní robiť svoje vlastné rozhodnutia, ale váham, či tomu mám požehnať, pretože je to riskantné," poznamenala poradkyňa. Muža zároveň varovala, aby sa ubezpečil, že on a jeho žena sú na rovnakej vlne v tom, ako bude nový vzťah vyzerať. "Môže sa zamilovať do svojho klienta, on sa môže zamilovať do nej. Alebo aj nie," dodala Abby s tým, že muž by sa mal najprv poriadne zamyslieť nad následkami, než niečo podobné odobrí svojej manželke.