Ako zo zlého sna: Ministerka a poslankyňa sa zasekli vo výťahu, Cigániková všetko vysielala na sociálnu sieť

Cigániková s ministerkou čakali v zaseknutom výťahu a čas si krátili točením videa. (Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková, Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Niečo hrozivé, čo azda nechce zažiť nikto z nás, sa stalo ministerke zdravotníctva s opozičnou poslankyňou. Ak ste sa totiž už niekedy ocitli v zaseknutom výťahu, dobre poznáte stiesňujúce pocity, hlavne, ak sa zaseknutých výťahov bojíte všeobecne. Celá situácia však môže byť ešte o to horšia, ak sa ponáhľate na dôležité stretnutie s klientom, bankou, lekárom ... či nebodaj idete na televíznu diskusiu do štúdia. Práve to posledné mali na práci spomínané političky, ktoré celý incident dali aj na internet.

Čelná predstaviteľka SaS Janka Bittó Cigániková pritom už od vzniku novej vlády neskrýva svoj kladný vzťah k ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej za Hlas-SD. Viackrát ju boli dokonca na rezorte aj s Tomášom Szalayom navštíviť. Tentokrát sa však okolnosti ich stretnutia nedobrovoľne zúžili na pár minút a na pár štvorcových centimetrov. Mohla za to technika.

VIDEO Pozrite sa, akú náladu mali političky v zaseknutom výťahu:

Cigániková a Dolinková sa zasekli vo výťahu cestou do televíznej diskusie (Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková)

Reakcia priamo z výťahu

Zdá sa teda, že blízky vzťah političiek ešte zaseknutý výťah viac utužil, pretože ani ministerka zrejme nemala nič proti, ak sa bývalá šéfka zdravotníckeho výboru o celom incidente "pochváli" na sociálnej sieti. "Sme zaseknuté vo výťahu. Mali sme ísť do relácie, ktorá sa začína naživo o deväť minút a my sme sa zasekli vo výťahu. Takže, prosím, dajte to niekto vedieť kompetentným z televízie," povedala Cigániková, ktorá priznala, že dvojica mala namierené do diskusného štúdia, kde sa neskôr aj objavili a natáčanie našťastie stihli.

Cesta do štúdia sa zmenila na diskusiu o rozpočte vo výťahu

Následne sa však Cigániková obrátila smerom k ministerke a so žartom skonštatovala, že by bolo zrejme možné viesť debatu napríklad o rozpočte aj v stiesnenom priestore medzi týmito štyrmi stenami. "Ak by bolo treba, tak my to môžeme takto online, nie? Čo ten rozpočet, Zuzi? Treba dosť peňazí, nie?" spýtala sa so žartom ministerky neformálne Cigániková. Tá však aj nečakane reagovala. "Tak niečo sa podarilo, ale nie sme samozrejme spokojní s realitou," odpovedala nenútene Dolinková.