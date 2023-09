Vedec z NASA v roku 1988 šokoval svet svojou PREDPOVEĎOU: Do bodky sa splnila! Teraz varuje pred ďalšou katastrofou

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - James Hansen pracoval v NASA ako klimatológ, keď v roku 1988 prvýkrát varoval svet, že planéta sa otepľuje. Nedávno sa ozval opäť, a to s ďalším hrozivým varovaním. Dúfa však, že tentokrát už budú jeho slová brať zodpovedné osoby vážne.

Keď Hansen v júni 1988 vystúpil pred americkým Senátom, svet práve zažíval najteplejších prvých päť mesiacov v roku v dovtedy zaznamenanej histórii, informoval denník The New York Times. V tej dobe boli vedci pomerne opatrní, čo sa týkalo vyhlásení o otepľovaní Zeme v dôsledku vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia vplyvom ľudskej činnosti. Klimatológ ale povedal, že NASA si bola na 99 percent istá, že tento trend bol spôsobený hromadením oxidu uhličitého a iných plynov v atmosfére.

(Zdroj: Getty Images)

Superbúrky sú len ochutnávkou toho, čo ľudstvo čaká v budúcnosti

Bohužiaľ, problém sa počas nasledujúcich desaťročí zhoršoval, na čo Hansen opakovane upozorňoval. V roku 2011 bol napríklad jedným zo 140 ľudí, ktorí boli zatknutí počas protestu proti ropovodnému systému v Kanade a USA Keystone XL. Nedávno spolu s dvomi ďalšími vedcami zverejnil predpoveď na nasledujúce roky. Podľa nich sa globálne otepľovanie ešte viac zrýchli a bude preto potrebné stanoviť novú klimatickú hranicu. "Ak neznížime množstvo skleníkových plynov, bude toho v stávke neskutočne veľa. Tieto superbúrky sú len ochutnávkou toho, čo čaká v budúcnosti naše vnúčence. Vedome smerujeme do novej reality. Vedeli sme, že prichádza," vyhlásil Hansen pre denník The Guardian.

V súvislosti s horúčavami, ktoré momentálne sužujú severnú hemisféru, doplnil, že "pociťuje veľké sklamanie z toho, že vedci dostatočne nekomunikovali o danej problematike a že ľudia si nezvolili lídrov, ktorí by boli schopní inteligentnejších riešení".