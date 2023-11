Zápach z úst môže byť varovným príznakom vážnych ochorení: Ak ho máte takýto, bežte k lekárovi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak ste spozorovali, že máte sladkastý zápach z úst, ktorý pripomína vôňu hrušky, môže to byť príznakom cukrovky 1. typu. Svoje o tom vie britský poet a rapper Duke Al Durham. Keď mal 23 rokov, partnerka ho upozornila na zvláštny zápach z úst. Dnes 29-ročný Durham povedal: "Nikdy som nejedol ani nepil nič, z čoho by to tak voňalo. Bola to trochu záhada, tak som okamžite začal pátrať na internete."

Duke zistil, že zápach je spôsobený diabetickou ketoacidózou - vážnym stavom, kedy telo, ktoré nie je schopné využívať cukor na energiu, začne spaľovať tuky. Výsledkom je, že produkuje chemikálie nazývané ketóny, ktoré majú charakteristickú vôňu hrušky. Ketóny sa uvoľňujú cez dych a pot. Ak tento symptóm spozorujete, môže to naznačovať, že už o niekoľko hodín upadnete do smrteľnej diabetickej kómy.

Vyzbrojený týmito informáciami zašiel mladík ku svojmu praktickému lekárovi. Krvné testy odhalili, že má cukrovku 1. typu. V tom čase pociťoval aj iné príznaky ako smäd a únavu. Podľa charitatívnej nadácie Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) je približne jeden zo štyroch prípadov cukrovky 1. typu diagnostikovaný iba vtedy, keď sa u pacienta už vyvinula diabetická ketoacidóza.

Zápachov môže byť viacero

Zápach z úst (medicínsky známy ako halitóza) postihuje v určitom okamihu života približne 30 percent ľudí s množstvom možných príčin, medzi ktoré patria korenené alebo silne zapáchajúce jedlá, ochorenie ďasien, fajčenie a upchatý nos. Napríklad rybí dych (a tiež pot) môže byť znakom zlej funkcie obličiek. Nepríjemný zápach pochádza z chemikálie nazývanej trimetylamín, ktorá sa hromadí, keď obličky nedokážu vyčistiť odpad z krvného obehu.

Kyslý dych zas môže byť spôsobený refluxom, čo je stav, pri ktorom žalúdočná kyselina uniká späť do pažeráka. Sladká, mierne plesnivá aróma sa často vytvára v dychu pacientov, ktorí trpia závažnou cirhózou, čiže zjazvením pečene spojeným s nadmerným pitím alkoholu. Existuje mnoho príčin zápachu z úst, ale ak ide o chronický pretrvávajúci problém, mali by ste to riešiť s lekárom. Najprv sa nechajte skontrolovať u zubára a potom u špecialistu, pretože to môže byť príznak vážneho ochorenia.

Niektorí ľudia môžu byť geneticky náchylnejší na halitózu. Vedci zistili, že tí, ktorí sú nositeľmi mutácií v géne SELENBP1, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie tzv. kapustový dych. Podľa správy v akademickom žurnáli Nature Genetics z roku 2017 môže tento gén zohrávať úlohu pri rozklade zlúčenín síry. "Táto génová mutácia postihuje tri percentá populácie, hoci nie každý, kto je nositeľom génu, bude mať kapustový dych."

Potenciálne liečby by mohli tento problém vyriešiť

Liečba páchnuceho dychu zvyčajne zahŕňa pravidelné používanie ústnej vody na prekrytie zápachu alebo riešenie základnej príčiny problému. Objavujú sa však nové potenciálne liečby, ktoré by mohli úplne odstrániť zápach z úst. Nedávno vedci z Ohio State University v USA zistili, že konzumácia čistého jogurtu hneď po jedle obsahujúcom cesnak účinne zachytáva molekuly, ktoré spôsobujú zápach, a tak ich nevylúčite dychom. Tajomstvom je vysoký obsah tuku a bielkovín v jogurte.

Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj probiotiká - doplnky obsahujúce dobré baktérie. Správa zverejnená v časopise BMJ Open v decembri 2022 odborníkmi zo Sichuanskej univerzity v Číne dospela k záveru, že niektoré kmene (Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius a Weissella cibaria) zaženú zápach z úst za menej ako mesiac. Tieto typy baktérií sa prirodzene vyskytujú v potravinách ako kváskový chlieb a miso polievka. Predpokladá sa, že fungujú tak, že neutralizujú takzvané prchavé zlúčeniny síry - plynu produkovaného baktériami v ústach. Laserová liečba nazývaná fotodynamická terapia by mohla riešiť chronickú halitózu odstránením prchavých zlúčenín v zadnej časti jazyka. Zatiaľ však nie je jasné, či sú účinky dlhodobé.