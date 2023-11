Svrbenie môže veľa prezradiť o vašom zdraví: Keď ho pociťujete na týchto ôsmich častiach tela, spozornite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Britský kožný lekár Ross Perr vysvetlil, že svrbenie je normálne. Niekedy ho môže spôsobovať len kus oblečenia, inokedy zas stres či úzkosť. "Vedecky sa svrbenie zvyčajne vyskytuje po jednoduchom dotyku častí nášho tela. Našou prirodzenou reakciou je presunúť ruku k zdroju a poškriabať sa," uviedol pre The Sun. Zároveň prezradil, čo svrbenie na jednotlivých častiach tela môže znamenať.

Svrbenie hlavy

Príčina: Lupiny, ekzém, seboroická dermatitída, psoriáza, vši, nevhodný šampón alebo kondicionér

Lupiny sa dajú liečiť šampónmi, ktoré tiež pomôžu pri svrbení. Ekzém a psoriáza môžu byť ťažšie zvládnuteľné a sú často genetické. Pri seboroickej dermatitíde, ktorá spôsobuje šupinaté škvrny a lupiny, pomôže kortikosteroidné mlieko. Svrbenie pokožky hlavy môžu spôsobiť aj vši. "Vši môžu spôsobiť jedno z najhorších svrbení pokožky hlavy, ktoré je ale liečiteľné pomocou voľne predajných chemických ošetrení na zabitie vší," uviedol Perr.

Svrbenie nôh

Príčina: Suchá koža, atletická noha, ekzém, kontaktná dermatitída, svrab, cukrovka, ochorenie pečene a obličiek

V prípade atletickej nohy ide o nákazlivú plesňovú infekciu, ktorá často postihuje medziprstové oblasti, ale môže sa vyskytnúť aj na celých nohách. Pomôžu antifungálne lieky alebo lokálne kortikosteroidy. Horšie je to pri ekzéme. "Bohužiaľ na ekzém neexistuje žiadny skutočný liek, ale príznaky a podráždenie sa dajú zvládnuť pomocou krémov a mastí," poradil doktor. Psoriáza na chodidlách môže tiež poriadne svrbieť. Je to autoimunitný stav, ktorý sa nedá vyliečiť, no svrbenie môžu upokojiť rôzne krémy a mlieka.

Kontaktná dermatitída vzniká, ak sa nohy dostanú do kontaktu s dráždivou látkou alebo alergénom. Väčšinou má krátke trvanie a možno ju liečiť perorálnymi alebo lokálnymi kortikosteroidmi. Svrab sú drobné roztoče, ktoré sa zavŕtavajú do kože vrátane chodidiel a vytvárajú svrbivú vyrážku. Vo všeobecnosti sa lieči lokálnymi krémami alebo perorálnymi liekmi. V niektorých prípadoch však svrbenie nôh môže signalizovať cukrovku či ochorenie pečene a obličiek.

Svrbivý jazyk

Príčina: Alergén, afty v ústach a fajčenie

Svrbivého jazyka sa môžete zbaviť vypláchnutím úst vodou a v najhoršom prípade užitím antihistaminík. "Aby ste sa vyhli svrbeniu jazyka, sledujte svoju stravu a praktizujte dobrú ústnu hygienu, nezabudnite si vyčistiť jazyk aj zuby," upozornil Perr. Ústne afty sú bežnejšie u dojčiat a starších dospelých so zubnými protézami.

Svrbenie genitálií

Príčiny: Dráždivé látky, bakteriálne a kvasinkové infekcie, pohlavne prenosné ochorenia, cukrovka, psoriáza, menopauza, rakovina

Nekonečné svrbenie v intímnych partiách je nepochybne nepríjemné. Môže za tým však byť veľmi jednoduchý dôvod - podráždenie spôsobené oblečením, mydlom či sprchovými gélmi. Je dôležité, aby ženy udržiavali vulvu čistú, ale mali by si dávať pozor, aby sa mydlo nedostalo do vagíny, pretože to môže situáciu ešte zhoršiť. Muži by si mali stiahnuť predkožku svojho penisu, aby ju poriadne vyčistili. Okrem svrbenia a bieleho hustého výtoku môžu ženy pociťovať bolesť pri močení alebo sexe, zatiaľ čo muži môžu pociťovať pálenie a začervenanie na hlave penisu a ťažkosti so stiahnutím predkožky.

Problémom môžu byť aj sexuálne prenosné ochorenia, ktoré zahŕňajú chlamýdie, genitálny herpes a genitálne bradavice. Ženy môžu pociťovať vaginálne svrbenie, ako aj suchosť alebo podráždenie, v dôsledku menopauzy. Pomôcť môže estrogénový krém. "V závažnejších prípadoch môže vaginálne svrbenie spôsobiť rakovina vulvy. Tá je často sprevádzaná bolesťou alebo bolestivosťou, otvorenou ranou a výrastkom alebo opuchom na vulve."

Svrbenie v oblasti konečníka

Príčina: Syndróm dráždivého čreva (IBS), zápcha, hemoroidy, červy, cukrovka, zlyhanie obličiek a hyperaktívna štítna žľaza

Svrbenie v konečníku je bežné a môže byť spôsobené nesprávnym utieraním. Ak je ale konštantné a neznesiteľné a krvácate z konečníka, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc. Hemoroidy môžu spôsobiť krv v stolici a/alebo môžete dokonca cítiť malé hrbolčeky okolo okrajov konečníka. Hemoroidy možno často liečiť jednoduchou voľnopredajnou masťou a v horších prípadoch aj malým lekárskym zákrokom.

Svrbenie v oblasti pŕs

Príčiny: Podprsenka, ekzém, psoriáza, rakovina prsníkov

Mnohé z príčin svrbenia prsníkov sú liečiteľné krémami. Príležitostne však môže byť svrbenie na prsiach príznakom rakoviny. Vtedy je zvyčajne sprevádzané začervenaním, citlivosťou a možnou vyrážkou. Ak svrbenie pretrváva a zahŕňa jedno z vyššie uvedených, okamžite vyhľadajte odbornú pomoc.

Svrbenie tváre

Príčiny: Suchá pokožka, kožné ochorenia, starnutie, uštipnutie hmyzom

Suchá pokožka môže byť spôsobená environmentálnymi faktormi, zmenou počasia, použitím príliš horúcej vody alebo čistiacim prostriedkom, ktorý pokožku odlupuje. Riešením môže byť kvalitný hydratačný krém. Inými príčinami svrbenia tváre môžu byť ekzémy a psoriáza. Ako starneme, pokožka sa stenčuje a zadržiava menej vlhkosti, čo môže mať za následok, že suchá a svrbivá. Ďalším dôvodom, prečo vás svrbí tvár, môže byť uštipnutie hmyzom. V takomto prípade pomôžu antihistaminiká a voľnopredajné lieky na zníženie opuchu a podráždenia.

Svrbenie nosa

Príčina: Alergia, prechladnutie, zápal prínosových dutín, nádor

Svrbenie nosa je najčastejšie spôsobené alergiou na peľ, chlpy domácich zvierat a prach. Zvyčajne je tento problém ľahko liečiteľný antihistaminikami alebo dekongestantnými nosovými sprejmi. Svrbenie nosa môže byť tiež znakom toho, že sa chystáte prechladnúť. Vtedy sa často zmení na kýchanie. Ďalším možným dôvodom svrbenia je zápal prínosových dutín. K tomu dochádza, keď sa zapália nosové priechody a opuchnú. To sa prejavuje upchatým nosom, únavou a ťažkosťami s dýchaním cez nos. V zriedkavých prípadoch môže svrbenia nosa signalizovať nádor, či už rakovinového alebo nerakovinového pôvodu. Tento stav často sprevádza strata čuchu či vredy.