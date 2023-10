Žena dovolila poštárovi použiť jej WC: Keď zistila, čo jej tam zanechal... no fúúúj!

Ilustračné foto

Charlotte pobavila svojich 25 000 sledovateľov videom, v ktorom tvrdí, že "zamestnanec Kráľovskej pošty sa počas svojej obchôdzky vy..." na záchode u nej doma. Žena hovoriaca prízvukom z oblasti Leedsu vysvetlila, že najskôr jej doručil balík. O chvíľu sa ale vrátil s prosbou, či by mohol použiť toaletu. "Môžem sa len opýtať, aký je protokol, keď vám doručovateľ kráľovskej pošty urobí v záchode obrovské hovienko? Čakala som balík, zaklopal na dvere, dostala som ho. O minútu neskôr zaklopal znova a povedal: 'Prepáč, láska. Môžem použiť záchod?"

Dovolila mu to, lebo predpokladala, že sa chce len vymočiť. Trvalo mu to však príliš dlho. Chvíľu si vraj myslela, že jej v kúpeľni inštaluje skrytú kameru. Keď sa ale začal v dome šíriť nepríjemný zápach, pochopila, prečo sa tak veľmi zdržal. "Keď vychádzal z kúpeľne, povedal: 'Oh, ďakujem pekne, láska. Pekný deň. A ja na to: 'Čo to, do pr**le, je? Ten zápach mi udrel do tváre, človeče," pokračuje Charlotte.

Užívateľov video dobre pobavilo, pričom jeden zažartoval, že poštár "nechal balík na bezpečnom mieste". Ďalší uviedol: "Je to zásielka prvej triedy." Na bizarný incident reagoval aj hovorca pošty: "Pre každého zamestnanca, ktorý je vonku, sú vyznačené vhodné zastávky špecifické pre jeho trasu. Zvyčajne zamestnancom odporúčame, aby nepoužívali zariadenia obyvateľov, ale plne chápeme a akceptujeme, že môžu nastať výnimočné okolnosti."