VIDEO ukazuje, ako sa v tehotenstve vyvíja tvár plodu: Ľudia sú v šoku, poriadne ich vydesilo

(Zdroj: Youtube/BBC)

Či plánujete mať deti alebo nie, musíte uznať, že celý proces tehotenstva a príchodu nového človeka na svet je fascinujúci. Rovnako to, ako sa plod vyvíja počas zhruba štyridsiatich týždňov v maternici. Unikátny je napríklad pohľad na vývoj tváre. Bývalý lekár a moderátor BBC Michael Mosley vysvetlil tento proces v dokumente nazvanom "Inside the Human Body: Creation" (Vo vnútri ľudského tela: Stvorenie).

Všetko sa to začína vytvorením philtra, čo je zvislá stredová brázda medzi nosom a hornou perou. "Po celé stáročia sa biológovia snažili zistiť, prečo má tvár každého človeka túto črtu. Teraz vieme, že je to miesto, kde sa celá tá skladačka, ktorou je ľudská tvár, spája," uviedol Mosley.

Video zachytáva, ako sa postupne vyvíja tvár človeka ešte pred jeho narodením. Najprv ukazuje dve diery v hornej časti hlavy, ktoré časom klesnú nižšie popritom, ako sa začne vyvíjať nos. Chvíľu to vyzerá tak, akoby sa všetky črty tváre zliali do jednej uprostred hlavy. To, čo pôsobí ako jedna neurčitá masa, sa však nakoniec vyformuje do tváre. Mosley priblížil, že pri vytváraní videa boli použité zábery z ultrazvuku zobrazujúce vyvíjajúce sa embryo. "Tento úžasný proces, kedy sa jednotlivé kúsky spoja, aby vytvorili rozpoznateľnú ľudskú tvár, prebieha v maternici v druhom až treťom mesiaci. Ak sa to nestane vtedy, nestane sa to nikdy."

(Zdroj: gettyimages.com)

Z príspevku ostali mnohí ľudia v šoku. "Toto vyzerá hrozivo. Teraz ma tá tvár bude strašiť v mojich snoch," napísala jedna osoba. "Už som v živote videl veľa strašných vecí, ale toto si želám, aby som si nikdy nepozrel," uviedol ďalší užívateľ. Ďalší zas vyjadrili úžas nad tým, ako sa vyvíja nový človiečik. "Toto je mimoriadne. Podľa mňa je fasinujúce, čo všetko dokáže ľudské telo a úplne samo," píše sa v jednom komentári.