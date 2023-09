Pred 40 rokmi zverejnili experti hrozivú SPRÁVU: Strašné, čo sa v nej písalo! A ešte horšie, že sa to splnilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pred štyridsiatimi rokmi poukázala Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) na nastupujúce zmeny klímy, ktoré ovplyvnia život na našej planéte. "Poľnohospodárske podmienky sa výrazne zmenia, environmentálne a hospodárske systémy môžu byť narušené a politické inštitúcie budú vystavené stresu," predpovedali ekológovia v správe zverejnenej v septembri 1983.

Welcome to the future. Posted by ScienceAlert on Thursday, September 7, 2023

Mnohé z predpovedí sa stávajú realitou

Po desaťročiach nedbalého otáľania vedúcich predstaviteľov a zlomyseľného zatajovania informácií o klimatických zmenách sme v súčasnosti svedkami toho, ako sa mnohé z ich predpovedí stávajú realitou. V správe s názvom "Môžeme oddialiť skleníkové otepľovanie" sa odhaduje, že do roku 2050 budú teploty o dva stupne vyššie ako pred priemyselnou revolúciou. "Ak bude naša súčasná trajektória pokračovať len o niečo pomalšie ako to bolo v posledných štyroch desaťročiach, sme stále na dobrej ceste. Podstatné zvýšenie globálneho otepľovania môže nastať skôr, ako by si väčšina z nás želala," uvádza sa v správe.

Rozsah vplyvov v tomto roku bol určite šokom aj pre tých, ktorí mu venujú pozornosť. Na našej oblohe a v oceánoch sa prekonáva jeden rekord za druhým: od intenzívneho tepla, ktoré mení atmosférické prúdy, cez ohromujúce požiare a záplavy až po úbytok ľadu na severnom a južnom póle, ktorý decimuje nespočetné množstvo živočíchov od rýb až po tučniaky. A toto všetko sa deje pri oteplení "len" o 1,1 stupeň Celzia. Oneskorenie v zložitom biofyzikálnom systéme Zeme znamená, že oteplenie o ďalšieho 0,4 stupňa je len otázkou času. Ak dosiahneme oteplenie o dva stupne, ako sa predpokladá, budeme pravdepodobne musieť znášať následky zrútenia cirkulácie Atlantického oceánu, vyhynutie koralových ekosystémov a stratu výživných látok v našich potravinách, ako aj ďalšie zníženie výnosov.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Už pred štyridsiatimi rokmi bolo jasné, že sa z toho nemôžeme dostať iba inováciou. EPA vtedy upozornila, že čističky CO2 nie sú životaschopnou stratégiou na zmiernenie emisií. Napriek tomu, že sa v nasledujúcich desaťročiach naďalej využívala obrovská časť finančných prostriedkov na zmierňovanie emisií, v tejto oblasti sa stále nepodarilo dosiahnuť žiadny prelomový pokrok. Aj geoinžinierstvo stále zostáva veľkým rizikom a toľko vychvaľované pokusy o využitie techniky alebo technológie sú rovnako fiktívne ako kedykoľvek predtým. Naopak, už v 80. rokoch 20. storočia výskum naznačoval, že mimo energetického sektora patrí medzi najsľubnejšie ekologické stratégie pestovanie lesov alebo v súčasnosti rozšírený rewilding, čiže opätovné obnovenie divokej prírody. Vedecké poznatky podporujúce túto stratégiu však nijako nevyužívame; robíme presný opak a pokračujeme v decimovaní lesov v bohatých aj v rozvojových krajinách.

Kľúčový je zákaz ťažby uhlia a ropy

Správa EPA dospela k záveru, že zákaz ťažby uhlia a ropy je najúčinnejším spôsobom, ako zastaviť blížiace sa katastrofy. Ak by sme sa do roku 2000 úspešne zbavili fosílnych palív, otepľovanie do roku 2100 by sa podľa odhadov expertov znížilo o polovicu z päť stupňov na 2,5 stupňa. Správa presne predpovedala, prečo to nebude politicky ani ekonomicky uskutočniteľné, vrátane chamtivosti podnikov a nedostatočnej spolupráce medzi národmi. Napriek tejto premárnenej príležitosti ešte stále nie je neskoro na zníženie možných negatívnych vplyvov, pretože každý zlomok stupňa dokáže zachrániť životy.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: thinkstock.com)

Našťastie naše doterajšie malé úsilie o zmiernenie dôsledkov oteplenia aspoň znížilo pravdepodobnosť prognózy EPA o päť stupňov do roku 2100. Naša súčasná cesta by však stále mohla viesť k viac ako štyrom stupňom, čo zrejme nechceme zanechať ako dedičstvo pre naše deti a vnukov. Znamenalo by to vyhladovanie miliárd ľudí, nehovoriac o celých druhoch, ktoré by sme stiahli so sebou. "Triezvosť a zmysel pre naliehavosť by mali byť základom našej reakcie na skleníkové otepľovanie," uvádza sa v závere správy a tieto slová sú pravdivejšie ako kedykoľvek predtým.