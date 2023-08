Zem riskuje katastrofu už v roku 2025: Nové dôkazy poukazujú na klimatický kolaps, TOTO sa stane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KODAŇ – Zem môže byť na pokraji katastrofického klimatického kolapsu. Podľa novej správy varujúcej pred stúpajúcou hladinou morí v Atlantiku by mohol Golfský prúd skolabovať už v roku 2025. Kolaps by priniesol katastrofické klimatické dopady, no vedci nesúhlasia s novou analýzou.

Zem by mohla byť na pokraji klimatického kolapsu, pričom katastrofa hrozí už v roku 2025. Informuje o tom nová správa, v ktorej experti varujú pred stúpajúcou hladinou morí v Atlantiku. Prúdy v Atlantickom oceáne by mohli priniesť vyššie teploty do trópov, čo by zase zvýšilo vlny horúčav v Európe. Stúpajúce teploty, ktoré už v posledných týždňoch spôsobili v Grécku zmätok, by sa mohli zohriať ešte viac a oveľa skôr, ako si vedci pôvodne mysleli.

Nová štúdia, ktorá skúmala Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) a bola publikovaná v časopise Nature Communications, ukázala, že teplejšie prúdy smerujú na sever, čo pri ich ochladzovaní spôsobuje potápanie vody. To by mohlo viesť k opakujúcemu sa cyklu, pri ktorom sa zohriata voda ochladí, klesne a potom sa opäť ohreje. Objem vody sa tiež zvyšuje, čo spôsobuje narušenie celkovej teploty oceánu a zmeny cyklu AMOC. Medzivládny panel pre zmenu klímy predtým predpovedal, že systém AMOC bude v budúcom storočí narušený, ale nová štúdia uviedla, že úplný alebo čiastočný kolaps systému s najväčšou pravdepodobnosťou nastane oveľa skôr.

Odborníci varovali, že by to mohlo prísť dokonca už v roku 2025. Profesor z Kodanskej univerzity Peter Ditlevsen, hlavný autor novej správy, povedal, že je výsledkami dosť znepokojený, uvádza The Guardian. Iní však tvrdia, že test nebol spoľahlivý, pretože sa spolieha na metódy a modelovanie nepriamych opatrení a zmien za posledných 70 rokov. Profesor Ditlevsen však zasiahol a povedal: „Sme si celkom istí, že narušenie, ktoré robíme s emisiami skleníkových plynov, je jedinou najdôležitejšou príčinou.“