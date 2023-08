Výletníci zažili počas plavby šok: Iba pár metrov od ich lode spod hladiny vyskočil TENTO predátor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Fotograf Joshua Pedley, na sociálnych sieťach známy ako The Wildlife Man, neveril vlastným očiam, keď zviera vyskočilo z vody. Rýchlo vytiahol fotoaparát a urobil nádherný záber. Napriek tomu, že v tejto oblasti už pol desaťročia podnikal výlety za pozorovaním divokej zveri, bolo to prvýkrát, čo videl žraloka líščieho, ktorý je v súčasnosti uvedený ako „zraniteľný“ na Červenom zozname ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody.

(Zdroj: Facebook/Ceredigion Birds and Wildlife/The Wildlife Man)

Pedley bol ohromený veľkosťou a krásou žraloka. Záber zverejnil 18. augusta v skupine na Facebooku s názvom Ceredigion Birds and Wildlife. „Dnes, približne o 14:15 na našej plavbe loďou, sme videli MASÍVNEHO žraloka,“ uviedol fotograf v príspevku. „S chvostom dlhým ako telo je táto šelma nielen obrovská, ale úplne nádherná. Odhadujeme, že mala pravdepodobne päť až šesť metrov,“ napísal ďalej Perdley.

V rozhovore pre Wales Online dodal, že nikdy predtým nevidel žraloka líščieho, aj keď v cornwallských vodách pracoval posledných päť rokov. „Je to nezvyčajné pozorovanie, musíte mať veľké šťastie a byť na správnom mieste v správnom čase, aby ste ho videli. Aj keď je to nezvyčajné, nie je to neslýchané,“ uviedol. Vysvetlil, že v čase pozorovania bol spolu so svojimi zákazníkmi na palube lode, ktorá vyrazila na pozorovanie delfínov. Dostali však oveľa viac, ako si mysleli.

(Zdroj: Getty Images)

Našťastie, pôvabný morský tvor nie je pre ľudí hrozbou. „Kŕmia sa rybami a chobotnicami a používajú svoj extrémne dlhý chvost ako bič na omráčenie, ak nie naporcovanie, koristi,“ vysvetlil Perdley. Podľa jeho slov spozorovanie žraloka nie je dôvod na paniku alebo hystériu, pretože ide o úžasné znamenie, ktoré ukazuje, aké zdravé a bohaté na divokú zver sú miestne vody v skutočnosti.