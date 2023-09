V obľúbenom dovolenkovom stredisku desí turistov krvilačný morský dravec: Je ako piraňa, útočí na ľudí a hryzie ich

Rybu charakterizuje tmavá škvrna pri chvoste. (Zdroj: Getty Images)

V obľúbenom dovolenkovom letovisku Benidorm na pobreží Costa Blanca útočiace ryby momentálne otravujú kúpajúcich sa. „Pirane na pláži v Benidorme“, píšu vtipne niektoré španielske médiá. V skutočnosti to samozrejme nie sú neslávne známe juhoamerické riečne ryby, ale oblady sivé.

archívne video

Španielov vystrašil údajný žralok, má ísť však o veľrybu (Zdroj: Facebook/Policía Local de Lepe.)

Dravé ryby, ktoré sú dlhé 15 až 25 centimetrov, rady okusujú všetko, čo je jedlé, vrátane bradavíc, materské znamienka či poranenú kožu. Niekedy môže dôjsť aj k malým krvavým poraneniam od ostrých zubov rýb. Toto leto až 15 plavcov hlásilo v Benidorme v niektorých dňoch takéto ľahké zranenia, napísal denník „La Opinión de Murcia“.

Jedným z dôvodov zvýšeného apetítu rýb je podľa vedcov vyššia teplota vody v dôsledku klimatických zmien. To urýchľuje metabolizmus rýb, ktoré preto potrebujú aj viac potravy, citovali noviny Alfonsa Ramosa, výskumníka z Katedry morských vied a aplikovanej biológie. Stredozemné more sa v posledných rokoch obzvlášť rýchlo otepľuje. Pre Benidorm je aktuálne nameraných až 27 stupňov, v auguste to bolo miestami aj 30 stupňov.

(Zdroj: Getty Images)

Oblady sú pôvodom zo severovýchodného Atlantiku a celého Stredozemného mora, hoci sa väčšinou vyskytujú v blízkosti pobrežia. Zvyčajne sa živia inými malými rybami, ako sú ančovičky, sardinky alebo kôrovce, ako sú krevety a veslonôžky. Oblady jedia aj vyhodený chlieb a rybársky odpad v blízkosti brehu.

Oblady zaznamenali aj v chorvátskych vodách, píše chorvátsky web danas.hr. "Útoky oblad na plavcov v lete nie sú žiadnou novinkou. Také útoky boli hlásené po celom Stredomorí a v Chorvátsku ich bolo najviac v oblasti Istrie," uviedol Pero Ugarkovič z Oceánografického inštitútu v Splite.