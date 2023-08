Desivé svedectvo o krvavom útoku žraloka: Tínedžerka prišla o nohu! Detaily boja o život, z ktorých behá mráz po chrbte

Addison Bethea prišla pri útoku žraloka o nohu. (Zdroj: Facebook/Addison Bethea)

TALLAHASSEE - Počas šnorchlovania na Floride napadol tínedžerku Addison Bethea žralok. Vďaka rýchlej a duchaplnej reakcii prišla len o nohu, a nie o život. Na chvíle, keď sa druhýkrát narodila, nezabudne do konc života. Stále ich má v živej pamäti.

Stalo sa to v roku 2022. Počas šnorchlovania s priateľmi sa zrovna bavili o podmorských predátoroch a ich útokoch. „Žartovali sme o útoku žraloka, aby sme vystrašili priateľa,“ spomína Addison Bethea, ktorá má teraz 18 rokov. Chvíľu na to pocítila čosi na nohe a zrazu ju niečo stiahlo dole. Ako povedala pre Guardian, najprv si myslela, že jej brat Rhett si z nej robí žarty.

Od žartu to však malo ďaleko. K skupine šnorchlujúcej pri pobreží Floridy sa v tej chvíli priblížil žralok a zaútočil práve na Addison. Dravec sa objavil zrazu a zahryzol sa jej do nohy.

Veľmi veľké, veľmi lepkavé a nechutné

Addison si veľmi rýchlo uvedomila, v akom nebezpečenstve sa nachádza a nahlas kričala o pomoc. Pohotová mladá žena si spomenula na rady z mnohých dokumentov o žralokoch, ktoré videla. Najprv teda predátora udrela päsťou do nosa, chytila ​​ho za žiabre a za oči – tam, kde to bolí. „Jeho očná buľva mala veľkosť bejzbalovej lopty. Veľmi veľká, veľmi lepkavá – veľmi nechutná,“ pomyslela si v tej chvíli. Na tom však nezáležalo, dôležité bolo prežiť a vďaka duchaprítomnosti sa jej to aj podarilo.

Addison nakoniec zachránili člnom a previezli do nemocnice vrtuľníkom. Bolo potrebných niekoľko operácií. Nohu mladej ženy sa lekárom bohužiaľ nepodarilo zachrániť. Museli jej ju amputovať.

Čoskoro bude mamou

Dnes už môže Addison opäť chodiť. A znovu sa vrátila aj k šnorchlovaniu. Útok ju však zmenil. "Keď si niečím takým človek prejde, už nič neberie ako samozrejmosť." V máji ukončila strednú školu a s priateľom Ashtonom čakajú v decembri prvé dieťa.