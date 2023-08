Mladík po prekonaní COVIDU-19 trpel desivou komplikáciou: Pozrite, čo sa stalo s jeho nohami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LEEDS - V odbornom časopise The Lancet je zdokumentovaný prípad tridsaťtriročného pacienta, ktorý skončil na špecializovanej klinike kvôli problémom s dolnými končatinami. Mal ich totiž sfarbené do fialova a okrem toho v nich cítil zvláštne mravčenie. Lekári zistili, že ide o príznaky dlhodobého covidu.

Istý mladík skončil na špecializovanej klinike po tom, ako začal pociťovať mravčenie v nohách a všimol si, že sa mu sfarbujú do fialova. Komplikácie mal najmä pri státí, ale keď si ľahol, jeho stav sa vždy zlepšil. Lekári mu zmerali krvný tlak a pulz, keď ležal a potom znovu, keď zostal stáť osem minút. Zistili, že pacient mal pulz v primeraných hodnotách pri ležaní, ale zvyšoval sa mu na 127 úderov za minútu vždy, keď stál.

Okrem toho sa sťažoval na rozmazané videnie a pocit chvenia. Tieto príznaky zodpovedali syndrómu posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS). Za normálnych okolností sa pri vstávaní časť krvi v tele presúva nadol. Telo tento stav kompenzuje miernym zvýšením srdcovej frekvencie a zúžením ciev, aby zabezpečilo prísun kyslíka do srdca a mozgu. Ak ale trpíte POTS, k týmto automatickým zmenám nedochádza. Keď sa dáte do vzpriamenej polohy, prívod krvi do srdca a mozgu sa zníži a vaša srdcová frekvencia sa zvýši, aby sa telo pokúsilo zvýšiť prietok krvi.

Uvedenému pacientovi bol rok a pol pred týmito problémami diagnostikovaný COVID-19 a o polroka neskôr aj podozrenie na infekciu. Po prekonaní týchto ochorení bol vyšetrený na inej špecializovanej klinike kvôli pocitom vyčerpania, bolesti svalov, mozgovej hmle a ďalším symptómom spojeným s dlhodobým covidom. Lekársky tím vo svojej práci uviedol, že "pribúdajú dôkazy o súvislosti medzi dlhotrvajúcim covidom a dysautonómiou POTS", ktorá sa môže objaviť po prekonaní vírusových infekcií.

V predchádzajúcej štúdii sa zistilo, že POTS sa vyskytol u dvadsiatich pacientov po prekonaní koronavírusovej infekcie. "Išlo o prípad akrocyanózy u pacienta, ktorý ňou netrpel pred covidom," uviedol spoluautor článku, lekár v oblasti rehabilitačnej medicíny na Univerzite v Leeds Manoj Sivan a zároveň vyzval na potrebu informovanosti verejnosti a lekárskej obce o zriedkavom výskyte tohto stavu. Pacienti, ktorí ho prekonávajú, si totiž nemusia byť vedomí toho, že môže byť príznakom dlhodobého covidu a dysautonómie a cítia sa znepokojení z toho, ako sa cítia.