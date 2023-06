Vedci varujú pred dlhodobým následkom COVIDU-19 u mužov: Toto dokáže spraviť aj mierny priebeh s vašimi...

V metropole Dánska aktuálne prebieha stretnutie Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE). Profesorka Rocio Núñez-Calongeová z Oddelenia pre reprodukciu v Madride na ňom uviedla, že v priemere sto dní po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 sa mužom nezlepšila kvalita a koncentrácia spermií aj napriek tomu, že sa im vytvorili spermie nové. "V minulosti sa uskutočnili štúdie, ktoré naznačili, že kvalita spermií je po infekcii covidu ovplyvnená krátkodobo, ale pokiaľ je nám známe, žiadna z nich nesledovala mužov dlhšie obdobie. Predpokladali sme, že kvalita spermií sa zlepší, keď sa začnú tvoriť nové, ale nestalo sa to. Nevieme, ako dlho môže trvať, kým sa ich kvalita obnoví a môže sa stať, že toto ochorenie spôsobilo trvalé následky aj u mužov, ktorí mali iba jeho mierny priebeh," povedala podľa EurekAlert.

Calongeová a jej kolegovia zistili, že u niektorých mužov, ktorí navštevovali v Španielsku kliniky na liečbu asistovanej reprodukcie, bola kvalita spermií po prekonaní nákazy horšia ako pred ňou, aj keď sa uzdravili. Rozhodli sa preto preskúmať, či ochorenie ovplyvnilo aj ich kvalitu. "Keďže tvorba nových spermií trvá približne 78 dní, zhodnotili sme kvalitu spermií aspoň tri mesiace po vyliečení," uviedla výskumníčka. Od februára 2020 do októbra 2022 sa do štúdie zapojilo 45 mužov navštevujúcich šesť reprodukčných kliník v Španielsku. Všetci prekonali mierny COVID-19 a kliniky mali k dispozícii údaje z analýzy vzoriek spermií odobratých predtým, ako sa akazili. Ďalšia vzorka bola odobratá v rozmedzí 17 až 516 dní po infekcii. Priemerný vek účastníkov bol 31 rokov a čas, ktorý uplynul medzi vzorkami pred a po prekonaní infekcie, predstavoval v priemere 238 dní.

Vedci analyzovali všetky vzorky odobraté do sto dní po infekcii a potom sa sústredili na podskupinu vzoriek odobratých po viac ako sto dňoch. Týmto spôsobom zistili štatisticky významný rozdiel v objeme spermií (pokles o 20 percent z 2,5 na dva mililitre), ich koncentrácii (pokles o 26,5 percenta zo 68 na 50 miliónov na mililiter ejakulátu), počte (pokles o 37,5 percenta zo 160 na 100 miliónov na mililiter spermií) a ich celkovej pohyblivosti, teda schopnosti pohybovať sa a plávať vpred (pokles o 9,1 percenta zo 49 percent na 45 percent). Významný rozdiel bol zistený aj v počte živých spermií (pokles o päť percent z 80 na takmer 76 percent). Najviac boli ovplyvnené pohyblivosť a celkový počet spermií. U polovice mužov bol celkový počet spermií po covide o 57 percent nižší v porovnaní so vzorkami pred infekciou. Tvar spermií však významne ovplyvnený nebol.

Keď autori štúdie pozorovali skupinu mužov, ktorí poskytli vzorku neskôr ako sto dní po prekonaní ochorenia, zistili, že sa nezlepšila ani koncentrácia, ani pohyblivosť spermií. "Pretrvávajúci vplyv covidovej infekcie na kvalitu spermií v neskoršom období môže byť spôsobený trvalým poškodením vírusom, a to aj pri miernom priebehu. Domnievame sa, že lekári by si mali uvedomiť škodlivý vplyv vírusu SARS-CoV-2 na mužskú plodnosť." Podľa vedcov je obzvlášť zaujímavé, že k zníženiu kvality spermií dochádza aj u pacientov s miernym priebehom ochorenia. Znamená to, že vírus môže ovplyvniť plodnosť bez toho, aby muži vykazovali akékoľvek klinické príznaky ochorenia.

SARS-CoV-2 môže ovplyvniť semenníky a spermie, ale tento mechanizmus je stále neznámy. Profesorka tvrdí, že by mohlo ísť o zápal a poškodenie imunitného systému, ktoré sa vyskytuje u pacientov s dlhotrvajúcim covidom. "Zápalový proces môže zničiť pohlavné bunky infiltráciou bielych krviniek zapojených do imunitného systému a znížiť hladinu testosterónu ovplyvnením intersticiálnych buniek, ktoré produkujú mužský hormón. Zhoršenie parametrov spermií nemusí byť spôsobené priamym účinkom vírusu SARS-CoV-2. Pravdepodobne existujú aj ďalšie faktory, ktoré prispievajú k dlhodobému zníženiu kvality spermií a ich identita nie je v súčasnosti známa."

Vedci plánujú v pozorovaní pokračovať s cieľom merať kvalitu spermií aj hormonálny stav v priebehu určitého obdobia. Domnievajú sa, že by sa mal uskutočniť ďalší výskum reprodukčných funkcií mužov po covide, aby zistili, či je ich plodnosť ovplyvnená dočasne alebo trvalo.