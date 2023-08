Tínedžerka sa narodila v deň výročia pádu Dvojičiek: Ale keď zistíte, ako sa volá! Rodičia ju musia nenávidieť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Mladá Američanka, ktorá sa narodila 11. septembra 2004, vyrazila ľuďom na TikToku dych. Nielenže prišla na svet v deň výročia teroristického útoku na Dvojičky v New Yorku, ale tiež dostala pomerne nešťastné meno. To sa totiž používa ako skratka pre militantnú organizáciu Islamský štát, resp. Daeš.