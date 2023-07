Dievčina si myslela, že vyhrala 100-miliónový jackpot: Mala nesprávne čísla! Z jej reakcie pôjdete do kolien

Austrálčanka menom Aishwarya si myslela, že vyhrala jackpot v hodnote 100 miliónov austrálskych dolárov, no potom si uvedomila, že číta úplne nesprávne čísla. Vybrala sa preto na TikTok, aby sa so svojimi sledovateľmi podelila o trápnu, no zároveň zábavnú a určite aj bolestivú chybu. V krátkom videu vysvetlila, že si kúpila lístok do lotérie Powerball v Adelaide. "Moje srdce sa rozbúchalo," približuje svoje prvotné pocity.

Potom dievčina prečítala, čo si myslela, že sú výherné čísla, ktoré sa zhodujú s jej losom. "Myslím, že som práve vyhrala v lotérii, moje srdce, nie, nežartujem," pokračovala. Netrvalo však dlho a Aishwaryin úžas sa zmenil na rozpačitý smiech. Po bližšej kontrole totiž zistila, že zhodné čísla v skutočnosti neboli výherné čísla, ale len číslo žrebu.

"Som taká hlúpa. Ako som to už mala naplánované, chystala som sa darovať niečo na charitu, chcela som si kúpiť ďalší dom, chcela som cestovať, chystala som sa skončiť v práci," zasmiala sa sama na sebe.Príspevok komentovali desiatky ľudí. Mnohí sympatizovali s brunetkou a bolo im jej ľúto. "Všetci sme to zažili, zlatíčko," napísala jedna osoba. Iní sa neubránili smiechu. "Dievča, nahlas som sa rozosmial, ale dúfam, že ti bude priať šťastie pri ďalšej lotérii," uviedol jeden užívateľ.