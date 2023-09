Irak a Irán začínajú výstavbu prvej cezhraničnej železničnej trate

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

Na položení základného kameňa stavby sa zúčastnili iracký premiér Muhammad Šijá Súdání a iránsky viceprezident Mohammad Mochber. Polovica z 32 kilometrov plánovanej železničnej trate bude na iránskej strane hranice, uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA.

Irak a Irán viedli v 80. rokoch osemročnú vojnu

Súdání sa Teheránu poďakoval za plánované odmínovacie operácie na hraniciach, ktorými sa uvoľní cesta pre železničnú trať, a za železničný most cez vodnú cestu Šatt al-Arab, ktorá je sútokom riek Tigris a Eufrat a ústi do Perzského zálivu. Za jeden z cieľov projektu Súdání označil prepravu cestujúcich z Iránskej islamskej republiky a stredoázijských krajín do posvätných miest šiitského islamu v Iraku. Poznamenal, že o projekte sa rokovalo roky, kým sa v roku 2021 dosiahla dohoda.

Irak a Irán viedli v 80. rokoch osemročnú vojnu po tom, ako iracký diktátor Saddám Husajn napadol svojho suseda Irán, kde sa v roku 1979 odohrala islamská revolúcia. Vojnou zničený a na ropu bohatý Irak sužuje rozsiahla korupcia a jeho infraštruktúra vrátane zastaraných diaľnic a železníc je v dezolátnom stave. Súdáního vláda pracuje na vytváraní čoraz väčšieho počtu regionálnych partnerstiev: v máji tak Bagdad predstavil projekt výstavby cesty a železnice v dĺžke 1200 kilometrov od severnej hranice Iraku s Tureckom po Perzský záliv na juhu.