Tragický príbeh najmladšej matky na svete: Dievčatko porodilo ako päťročné! Takto otehotnelo

Keď mala Lina iba päť rokov, začalo jej neprirodzene rásť bruško. Rodičia sa domnievali, že má nádor, ale neskôr sa ukázalo, že bola v siedmom mesiaci tehotenstva. Len o niekoľko týždňov neskôr, 14. mája 1939, priviedla na svet cisárskym rezom chlapčeka. Žila so svojou rodinou v odľahlej dedine v Andách a na prvý pohľad sa zdalo, že jej život sa nijako nelíši od života ostatných detí v jej veku. Lekári po pôrode zistili, že dievčatko trpí veľmi zriedkavou predčasnou pubertou. Pohlavné orgány sa jej vyvinuli už ako batoľaťu. V útlom detstve bola znásilnená a oplodnená. Z incestu neskôr obvinili jej otca, pre nedostatok dôkazov ho však prepustili. Nikdy sa nezistilo, kto bol chlapcovým otcom.

⚠️𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬 𝗢𝗡 𝗫-𝗙𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥𝗦⚠️ 𝗧𝗵𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 (5 year-old) 𝘁𝗼 𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁. Lina Medina was born in 1933 in Ticrapo,... Posted by XYBER on Thursday, June 1, 2023

Rodina žila v ústraní a odmietala sa o svoj príbeh deliť s verejnosťou. Chlapcovi povedali, kto je jeho mama, keď mal desať rokov. Dovtedy si myslel, že je jeho jeho sestra. Zomrel ako štyridsaťročný v roku 1979 na chorobu kostí. Medinová mala aj druhého syna, a to so svojím manželom Raulom. Narodil sa jej krátko pred štyridsiatkou. Ako maloletú matku ju vraj nikto nikdy nepodporil. "Pokiaľ viem, nedostala žiadnu pomoc," povedal jej manžel pred dvadsiatimi rokmi, keď mala Lina 68 rokov a žila v malom dome v chudobnej štvrti plnej kriminality v Peru.

Knihu s názvom Mother Aged 5 (Matka vo veku päť rokov) napísal pôrodník Jose Sandoval, ktorý uviedol, že vláda ju odsúdila na život v chudobe. "V každej inej krajine by bol takýto prípad predmetom osobitnej starostlivosti. Ešte stále máme čas napraviť škody, ktoré jej boli spôsobené. To je môj základný cieľ," vyhlásil. Nie je jasné, či Lina ešte žije. Ak áno, mala by 89 rokov a naďalej by bola držiteľkou smutného prvenstva najmladšej rodičky na svete.